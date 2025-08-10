El Gobierno pone en pausa la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y destinará más $52.798 millones en obras y compra de maquinaria. Se trata de las inversiones de capital que proyectó el Ministerio de Economía para la empresa en 2025, que ya transformó en una sociedad anónima el 10 de junio ante la Inspección Genera de Justicia (IGJ).

El Ejecutivo no tiene previsto ninguna venta de activos ni concesión de tramos para los próximos meses y argumenta que la empresa “no es rentable para el sector privado”. En Nación sostienen que la tarifa solo cubre el 7,8% del costo real y que el 92% de los ingresos corrientes proviene de transferencias del Estado. Es por eso que, por el momento, solo avanzará con la privatización de Belgrano Cargas.

Según los documentos técnicos del Ejecutivo, los ingresos de SOFSE se estiman en $83.801 millones contra gastos operativos por $1062 billones, lo que implica una pérdida de $978.773 millones. El 74,3% del gasto se destina a sueldos de una planta de 23.271 empleados: 46 directivos, 2.738 técnicos y profesionales, 3.296 administrativos y 17.160 obreros y personal de maestranza.

“La única forma de hacerla rentable es echando más de 10.000 personas y subiendo la tarifa. Pero por el momento no está previsto”, agregan en el oficialismo. El funcionario a cargo de los esquemas de privatización es el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

El Gobierno avanza con un “plan ferroviario” que busca aumentar la rentabilidad de Trenes Argentinos en el marco de la Emergencia Pública Ferroviaria declarada el año pasado por 24 meses, que habilita la reorganización del sistema y prioriza “intervenciones para garantizar la continuidad y seguridad del servicio”. Contempla 226 obras, de las cuales, 45 ya están en ejecución.

Del total de la inversión de $52.798 millones, $42.617 millones corresponden a construcciones, con $40.615 millones en proyectos en ejecución y $2.002 millones en obras a iniciar. Otros $10.182 millones se utilizarán para la compra de maquinaria y equipo, que incluyen tres locomotoras, cincuenta triplas diésel, equipamiento para talleres y sistemas de señalamiento.

Las obras abarcan 109 de vías y puentes, 56 de señalamiento, 28 eléctricas y 33 civiles. Entre estas, figuran la implementación del sistema de frenado automático ATS en tramos de las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre; la renovación de vías en el ramal La Plata de la línea Roca, en el ramal Tigre de la línea Mitre, en el ramal M de la línea Belgrano Sur y en tramos de Constitución–La Plata y Retiro–Pilar; y la modernización de los sistemas de señalamiento en las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur.

Desde agosto de 2024, el Estado destinó al sistema $260.000 millones extraordinarios para poner en marcha los procesos de construcción. La estrategia del oficialismo se basa en el mantenimiento del servicio con la reasignación de recursos del fideicomiso de transporte hacia el sistema ferroviario, la cancelación de contratos sin ejecución y la reducción del déficit operativo antes de impulsar un esquema de concesión o venta.