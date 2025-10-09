El Grupo Ledesma fortaleció su presencia en Tucumán con el paso de los años. Solo le resta adquirir el control de algún ingenio en la provincia -un viejo interés de la compañía jujeña y una idea que, cada zafra, da lugar a una nueva versión, como ocurrió en 2025- para que su radicación sea completa. En la empresa aclararon: “La intención de comprar un ingenio siempre está, pero no en los planes de corto plazo. Salió información hace poco, rumores que cada tanto aparecen. La realidad es que no hay nada de eso en el corto plazo”.

Pero una muestra de esa mayor representación en tierras tucumanas es que la firma proyecta comprar unas 200.000 toneladas de azúcar a partir de acuerdos comerciales con sus pares Compañía Azucarera Los Balcanes, La Trinidad, Ñuñorco y La Corona, además de sectores cañeros, cifra muy por encima de los volúmenes registrados en campañas anteriores, que oscilaron entre las 30.000 y 40.000 toneladas.

Se trata de un plan agresivo, que contempla también la adquisición de un millón de bolsas (equivalentes a 50.000 toneladas), con el objetivo de acompañar al mercado y ayudar a impulsar el precio interno, que consideran actualmente por debajo de los niveles razonables y favorables. Según referencias del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), el valor de la bolsa de 50 kilos se ha ubicado en torno de los $21.060 más IVA. Mientras que el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) señalaba una venta aceptable rondaba los $23.755 (precio actual nominal).

“Queremos ser un facilitador del sector tucumano para comercializar: ayudar a los cañeros e ingenios a exportar y abrir el mercado interno. Demostrar con hechos que creemos que el azúcar debe valer más. Por eso, estamos comprando”, dijo Martín Franzini, director del negocio de Azúcar y Alcohol, tras un encuentro ayer en Tucumán con directivos del Ipaat y dirigentes cañeros.

El precio del azúcar

En efecto, la intención es que el precio repunte en los próximos meses. Además, sostener el ritmo de exportaciones para superar las 600.000 toneladas y lograr la producción récord también de alcohol, entre otros puntos.

El ejecutivo destacó que Argentina ha producido este año una cantidad récord de azúcar y la expansión de la superficie hasta casi 300.000 hectáreas solo en territorio tucumano. Sin embargo, reconoció que la atomización de la oferta, en especial en Tucumán, y las condiciones macroeconómicas complicaron la formación de los valores en la plaza nacional.

“Hay que decirlo sin vergüenza: es el azúcar más barato del mundo, por escándalo. No un poquito más barato, sino mucho más. Y es una pena. Nunca estuvieron tan mal los precios relativos. Cuando uno mira los insumos, como el gasoil, la urea, los repuestos de las cosechadoras y el transporte, en términos relativos nunca estuvo tan barato el azúcar”, expresó Franzini, quien estuvo acompañado por Fernando del Pino, gerente de Operación de Ledesma en Tucumán.

El director insistió en el alto nivel de oferta y en el manejo de información parcial por parte de los distintos actores, en particular los cañeros, quienes salen a vender ante las necesidades económicas-productivas del momento. “Deberían saber que el mercado está para que el azúcar valga más. Obviamente, la macroeconomía argentina no ayuda mucho y el productor tiene que decidir si paga la urea con la venta de azúcar o pedir plata al banco”, remarcó.

Y finalizó: “Primero, no están confiados en que el azúcar vaya a subir. Error: va a aumentar. Pero bueno, no lo saben, desconfían, y eso es entendible. Después está el tema del banco: te cobra y con una tasa del 50%. Entonces, el cañero se plantea: 'Che, ¿qué me conviene? ¿Vendo azúcar o pago el crédito con 50% interés'? Piensa entonces: ‘vender azúcar’”. / La Gaceta