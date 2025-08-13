El INDEC reporta un aumento del 3 % en los salarios en junio

En el mes de junio, los salarios registrados experimentaron un incremento del 1,6%, cifra que se alinea con la inflación del mismo período, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el acumulado del año, los haberes han crecido un 14,6%, mientras que el índice de precios al consumidor se ha situado en un 15,1%, lo que indica una ligera merma en el poder adquisitivo de los trabajadores del 0,4%.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei en noviembre de 2023, se ha observado una disminución del 5,5% en términos reales de los salarios. En el análisis sectorial, el sector público se vio particularmente afectado, con un aumento del 1,3%, que no logra igualar el IPC, en contraste con el sector privado, que mostró una mejora del 1,7%, superando levemente la inflación.