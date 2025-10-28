En agosto de 2025, el índice de salarios mostró un incremento mensual del 3,2% y un alza interanual del 49,6%, acumulando desde diciembre de 2024 una suba del 27,6%. Este comportamiento responde a aumentos mensuales diferenciados: 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y 6,0% en el privado no registrado; mientras que, en la comparación anual, se observaron variaciones de 36,1% para el privado registrado, 38,8% para el público y 129,9% para el privado no registrado.