El ingenio La Florida comienza su molienda y arranca la zafra azucarera 2025

Este viernes comienza la zafra azucarera en Tucumán. El acto de inicio se realizará en el ingenio La Florida. A la tradicional ceremonia de apertura de actividades asistirá el gobernador Osvaldo Jaldo y parte de su gabinete. Desde las 11, habrá una misa con bendición de frutos y un acto protocolar que estará encabezado por las autoridades de la Compañia Azucarera Los Balcanes.

Días atrás en una convocatoria en la que participaron los industriales azucareros con autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), ambas partes coincidieron que este año firmarán un acta compromiso, en la cual marcarán las pautas de lo que se hará con los excedentes de producción y sus destinos de exportación.

Además, se debatió sobre la posibilidad de expandir la producción de bioetanol en la provincia, con el objetivo de aprovechar las oportunidades del mercado y diversificar la producción.

“Si se exporta lo que se debe comercializar y se elabora el alcohol que se debe producir, creo que el precio del azúcar estará entre los U$S 42 y los U$S 43 la bolsa”, indicó el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro. Si, por el contrario, no se cumplen esas pautas, el precio de la bolsa que podría bajar hasta los U$S 18 estimó el empresario. “Está en las manos de los industriales el éxito o el fracaso de la presente zafra”, remarcó Rocchia Ferrro.