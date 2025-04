El ingenio La Florida dio inicio a la zafra 2025

En el Ingenio La Florida, de la Compañía Azucarera Los Balcanes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, participó de la misa y la bendición de frutos por el inicio de la zafra 2025.

El mandatario tucumano fue recibido por los representes de la Compañía Los Bacanes, entre ellos, su presidente, Jorge Rocchia Ferro; Catalina Lonac, vicepresidente; Catalina Rocchia Ferro, directora ejecutiva y Diego Núñez, gerente general. También participaron del acto el vicegobernador, Miguel Acevedo; el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, quien presidió la ceremonia religiosa; el presidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), Juan Casañas; el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales; la diputada nacional, Paula Omodeo; y el comisionado comunal de La Florida, Arturo Soria.

Jaldo explicó: “la verdad que no debe haber momento más importante, en lo que tiene que ver la economía y el trabajo, como es levantar la palanca de una fábrica, de una industria, como hoy lo estamos haciendo en La Florida, en la empresa Los Balcanes S.A., propiedad de la familia Ferro, iniciando la Zafra 2025. Son momentos de alegría porque esto tiene que ver con dinamizar la economía de la provincia, de la región y fundamentalmente cuando suene la sirena son puestos de trabajo que comienzan a funcionar”.

“Es un momento de mucha responsabilidad. Tucumán es una provincia que no tiene petróleo y sus regalías, no tiene minería, por lo tanto no tenemos regalía de litio. Tucumán vive de nuestras economías regionales, fundamentalmente caña de azúcar, citrus, arándanos. Hay muy poco margen para el error en las decisiones que se tomen y en lo que tiene que ver en esta actividad agroindustrial de la caña de azúcar son muchos los factores que intervienen, desde el cañero, desde los contratistas, desde los transportistas, los industriales, los que comercializan los productos”, dijo.

Jaldo aseveró: “Creo que fundamentalmente que los propietarios de ingenios tienen que llegar a un acuerdo, porque hoy hay materia prima en cantidad importante y esa materia prima depende el destino que le demos. Depende el éxito o no de la zafra, porque si la caña de azúcar la mandamos mayoritariamente a su principal producto que es el azúcar, seguramente que vamos a tener un azúcar sin precio y un azúcar sin precio evidentemente presagia una muy mala zafra”.

También declaró: “la semana que viene nos vamos a reunir con los industriales para poder ponernos de acuerdo qué destino le vamos a dar a la materia prima y ese destino no es otro que cumplir con la cuota de bioetanol con el Gobierno nacional, como así también producir la energía que realmente cada ingenio tiene proyectada. También exportar fundamentalmente. Exportar todo lo que consideramos excedente. Todo aquello que nos puede llevar a sobreoferta la cantidad de azúcar. Tenemos que producir la cantidad de azúcar que realmente el mercado demanda”.

“Este es un compromiso que no sólo tienen que asumir los industriales sino que lo tienen que cumplir y ese sentido el Gobierno de la provincia es parte de la firma del convenio. Nosotros vamos a acompañar a cada uno de los industriales pero de la misma manera vamos a controlar. No hay margen de error para la zafra 2025”, observó.

“Hoy el mundo está cambiando, la economía está globalizada. Uno de los países más importantes como Estados Unidos está tomando decisiones que pueden impactar negativamente en la Argentina, en Tucumán y en cada una de nuestras actividades. Mientras llevamos adelante la zafra tenemos que mirar las gestiones del Gobierno nacional y tenemos que mirar las decisiones que está tomando los Estados Unidos”, aseveró.

“Tenemos que estar juntos. Lo principal es tener una muy buena zafra este año 2025, de la zafra dependen miles y miles de tucumanos. Tenemos la gran responsabilidad de dejar las diferencias y los intereses particulares y llegar a acuerdos que garanticen una zafra exitosa este año. Eso implica que haya algún tipo de acuerdo de obligaciones y compromisos con penalidades para un acuerdo azucarero para 2025. Vamos a elaborar un acta donde cada uno de los ingenios se va a comprometer a exportar una determinada cantidad de azúcar. Lo vamos a hacer de común acuerdo, es decir nada es arbitrario. Todo tiene que ver con la producción de cada uno, los compromisos de cuota de alcohol y fundamentalmente también la cuota de exportación que le va a tocar a cada uno. No sólo hay que llegar a un acuerdo, no sólo hay que firmar el compromiso, sino luego hay que cumplirlo, porque la única manera de tener una zafra exitosa es que cada uno cumplamos con lo que nos comprometemos”, concluyó.

A su turno, el Vicegobernador dijo: "Hoy estamos acompañando a una familia que siempre apuesta por Tucumán y dando inicio a algo que es esperanzador para nosotros. Nadie va a negar que la industria azucarera es la industria madre, que en nuestra provincia se fue diversificando a lo largo de los años, y que hoy es la que sostiene a Tucumán".

Acevedo remarcó las palabras de Rocchia Ferro quien dijo que "su anhelo es que tengamos un ingenio nuevo el año que viene". "Me llena de alegría porque eso significa trabajo por los tucumanos", afirmó.

En ese sentido, el Vicegobernador sostuvo que "desde la Legislatura vamos a actuar en consecuencia. Nos ponemos a disposición de lo que necesite la actividad y el Gobierno provincial para que se pueda trabajar conjuntamente de manera coordinada la actividad pública con la privada que genere fuentes de trabajo".

Rocchia Ferro declaró: “Estamos trabajando todos juntos. Si estamos pensando en que tenemos que aumentar el área productiva, estamos pensando en que hoy las 310.000 hectáreas abastecen sobradamente a los 14 ingenieros, tenemos que pensar que tienen que venir más ingenios, si vamos a poner más caña. Sino vamos a fundir a la gente que tiene caña. No tiene sentido. Entonces, hay que hacer un trabajo integral. Y ese trabajo integral, es decir, podemos tener un ingenio más en algún momento”.

Catalina Lonac declaró: “Estoy muy agradecida, el gobierno provincial nos abre siempre las puertas y nos acompañan en estos inicios de zafra”.

+ INFO

Los Balcanes Compañía Azucarera es la mayor productora de etanol de caña de azúcar del país, con una gran capacidad de molienda, un taller agrícola con más de 50 máquinas cosechadoras y la administración de más de 1,2 millones de surcos de caña.

La empresa administra más de 35.000 hectáreas de cañaverales y muele 4 millones de toneladas de caña de azúcar, equivalente a un cuarto de lo que se produce en la provincia cada año. A su vez, su Ingenio La Florida, produce 120.000 m³ de alcohol industrial, que luego es deshidratado para aportar más de 10 millones de litros mensuales de etanol destinado a la mezcla con las naftas.

LA CAÑA DE AZÚCAR Y SU APORTE AL AMBIENTE

Uno de los principales objetivos de este proyecto es contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales. La energía exportada al SADI permitirá beneficiar a un estimado de 17.000 familias, dependiendo del consumo promedio de cada hogar. Esto mejorará la calidad de vida de muchas personas facilitando el acceso a servicios básicos y fomentando el desarrollo económico y social. Además, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero contribuye a mitigar el cambio climático, beneficiando a las generaciones futuras.

LA CAÑA DE AZÚCAR DA LUZ

El bagazo, un residuo de la producción de azúcar, es una fuente de biomasa que permite generar vapor de alta presión y temperatura.

El vapor producido alcanza una presión de 24 bar y una temperatura de 310°C, y se dirige a dos turbogeneradores, cada uno con una capacidad de 12 MW, permitiendo una generación total de hasta 20 MW de energía eléctrica para garantizar una integración fluida con el SADI (Sistema Argentino de Interconexión), se ha construido una estación transformadora que eleva la potencia de 13,2 KV a 132 KV. Esta infraestructura permite el transporte de energía a largas distancias.

Además, se ha desarrollado una línea de alta tensión en doble terna, con una longitud de 4.000 metros, que facilita el transporte de la energía hasta el punto de interconexión con el sistema nacional.

De esta manera, el uso del bagazo de caña de azúcar no solo es una solución sostenible para la gestión de residuos agroindustriales, sino que también ayuda a reducir las emisiones de carbono al reemplazar combustibles fósiles con biomasa renovable.

INVERSIONES

Balcanes sigue apostando por Tucumán. Actualmente se encuentra realizando obras, construyendo torres de enfriamiento de agua, permitirá el ahorro de 2 millones de litros de agua por hora, bajando la temperatura y recirculando el agua en circuito cerrado.