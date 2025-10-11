El próximo martes se conocerá el dato de la inflación de septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el próximo martes 14 de octubre a las 16 horas el dato oficial de inflación correspondiente a septiembre. Se trata de un indicador clave para el Gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la desaceleración de los precios tras los mínimos registrados durante el invierno.

Mientras tanto, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) subió 2,2% en septiembre, lo que implica una aceleración de 0,6 puntos respecto de agosto, cuando había sido del 1,6%. Con este resultado, la inflación porteña acumula 22,7% en los primeros nueve meses del año y 35% en los últimos doce meses.

Los rubros que más incidieron en la suba fueron Transporte (+3,5%), impulsado por los aumentos en combustibles y pasajes aéreos; Recreación y cultura (+3,1%), por los servicios deportivos y de ocio; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,4%), por actualizaciones en alquileres.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un alza del 2%, especialmente por el incremento en frutas, verduras y panificados, mientras que Salud también se elevó un 2%, debido al ajuste en las cuotas de medicina prepaga.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas privados estiman que el IPC nacional de septiembre rondará el 2%, en línea con los datos regionales conocidos hasta ahora.

En agosto, el INDEC había informado una inflación nacional del 1,9%, con un acumulado interanual del 33,6%. /noticiasnqn