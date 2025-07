El sector textil enfrenta una caída del 7,7 % en ventas

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) ha publicado un informe que revela una caída del 7,7% en las ventas de ropa durante el tercer bimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Este descenso se produce después de seis meses de ligera recuperación en el sector. Según el estudio, la falta de demanda es un factor determinante que ha llevado a un aumento en los niveles de sobrestock, lo que preocupa a las empresas del rubro.

El informe destaca que este nuevo retroceso en las ventas ha hecho que el 56% de las empresas reporten bajas en sus ventas, superando a aquellas que han experimentado aumentos, que representan el 32%. Esta situación marca un cambio significativo, ya que es la primera vez en tres bimestres que la mayoría de las empresas reporta caídas en sus ventas. La falta de demanda se menciona como la principal preocupación para el 77% de las firmas encuestadas, mientras que el aumento de costos se destaca como un alerta para el 17% de ellas.

Otro aspecto relevante que señala el informe es el incremento en la percepción de excesos de stock, que ha crecido al 35% en comparación con el 24% del bimestre anterior. Esto indica que muchas empresas están enfrentando desafíos para ajustar su inventario a la menor demanda del mercado. Además, la dificultad para trasladar costos laborales a los precios finales se ha agudizado, con un 58% de las compañías incapaces de hacerlo, en contraste con el 40% de empresas que enfrentaron esta problemática en el bimestre anterior.

Respecto a la gestión laboral, se observa un aumento en las medidas de ajuste en el personal, que incluye reducciones por jubilaciones y/o renuncias no reemplazadas en un 24% de las empresas, así como despidos en un 18% de las compañías encuestadas. Las expectativas económicas para el resto del año no son positivas; la CIAI advierte sobre un posible deterioro en el sector. Las perspectivas consideradas ‘regulares’ han caído 24 puntos porcentuales, pasando del 72% al 48%. En cuanto a las expectativas de ventas, solo un 14.5% de las empresas cree que mejorarán en los próximos tres meses, mientras que el 60% considera que no habrá cambios significativos.

Asimismo, ha aumentado la proporción de empresas que anticipan un empeoramiento en sus ventas, que pasó del 21.7% al 25.8%. Estos datos reflejan un panorama complejo para el sector de la indumentaria en Argentina, donde la combinación de una caída en la demanda, la dificultad para ajustar precios y el aumento de costos laborales plantean serios desafíos para las empresas del rubro.