Electro Fans 2025: habrá descuentos y cuotas sin interés en electrodomésticos

Desde hoy y hasta el próximo miércoles 3 se realizará una nueva edición de Electro Fans, el evento de descuentos en productos de tecnología y electrodomésticos organizado por siete de las cadenas líderes del sector: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. En esta oportunidad, los organizadores prometen descuentos de hasta el 45% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia selección de categorías.

Durante esta edición, los clientes podrán acceder a ofertas exclusivas en televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas y artículos para bebés, etc. Con una propuesta federal, las promociones estarán disponibles en sucursales físicas y en plataformas online, con envíos a todo el país.

Las empresas organizadoras destacan que el evento tiene como objetivo acercar a los consumidores productos tecnológicos y electrodomésticos a precios más accesibles. Si bien el evento ofrece atractivos descuentos, también se centra en la financiación en cuotas, una opción clave para quienes buscan aliviar el impacto en su economía familiar.

Se trata de uno de los eventos de consumo más relevantes del año y busca que los consumidores puedan anticipar compras, renovar sus productos para el hogar o adquirir las últimas tendencias en tecnología, con precios y planes de financiación pensados para facilitar el acceso en todo el país.

Las empresas participantes coinciden en que la demanda de los últimos meses superó las expectativas y en que la opción de financiar en cuotas sin interés jugó un rol clave en el impulso de las ventas.

Se espera que esta edición cierre con cifras récord, consolidando a Electro Fans como una de las campañas más exitosas del sector. Además, subrayan que la digitalización del comercio y la diversificación de canales de venta son factores esenciales para lograr resultados positivos.

En cuanto a la performance de los productos, los organizadores de Electro Fans señalan que las freidoras de aire continúan liderando las ventas, mientras que, en paralelo, el mercado de celulares recibió un fuerte golpe por un mayor ingreso de productos del mercado informal. “Estos se ofrecen tanto en redes sociales como en marketplaces que permiten este tipo de comercialización en condiciones diferentes a las plataformas de retailers que cumplen con todas las formalidades y disposiciones legales y tributarias”, señalaron.

Otra causa que afectó al rubro es la eliminación del programa Ahora 12, porque se redujo la cantidad de cuotas sin interés que los comercios pueden ofrecer. Además, la suba de tasas encarece la financiación y los planes de créditos personales, lo que no solo reduce el nivel de compras, sino que golpea más fuerte a los sectores de menores ingresos.

“El fin del Ahora 12 tuvo un impacto negativo. La carga financiera ya no se comparte entre el Estado y el sector privado, lo que limita la cantidad de cuotas disponibles para los clientes y desalienta las compras”, dijeron, y sumaron que si la política de tasas se revierte, el consumo podría mostrar una mejora.

