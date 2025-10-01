De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, continúa el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores estatales de los tres poderes del Estado

Este jueves inicia el pago de la parte complementaria (80%).

Jueves 2 de octubre

 -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

-INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN

-ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN

-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Viernes 3 de octubre

-ADMINISTRACIÓN CENTRAL

-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

 -DEFENSORÍA DEL PUEBLO

 -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

-PODER LEGISLATIVO

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Sábado 4 de octubre

- COMUNAS RURALES

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS

-ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

-ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA

-EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios,

Terciarios Transferidos). /Comunicación Tucumán