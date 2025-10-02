Empresas que abandonan Argentina 2025: últimas bajas y razones detrás del éxodo

La economía argentina atraviesa una etapa de profunda reconfiguración del mapa empresarial: lejos de estabilizarse, el país exhibe un escenario que impulsó en los últimos meses un notable proceso de desinversión y traspaso de activos por parte de grandes multinacionales. Sectores clave —consumo masivo, salud, medios, automotriz, retail, energía y finanzas— registran movimientos que, más allá de matices, comparten causas comunes: caída del consumo, costos operativos elevados e incertidumbre macroeconómica.

Novedades recientes y casos emblemáticos

Entre las operaciones más resonantes destacan la puesta en venta de la operación local de Burger King por parte del grupo mexicano Alsea; la adquisición por parte de Swiss Medical de Diagnóstico Maipú, que reincorpora a capitales argentinos una red de laboratorios y centros de diagnóstico; y la decisión de Paramount de desprenderse de Telefé en el marco de una estrategia global de concentración de recursos. En el retail, Carrefour impulsa un proceso de venta que involucra más de 600 locales y múltiples ofertas, mientras que casos puntuales como el cierre de la planta de Magnera en Pilar ilustran el impacto sobre el empleo industrial.

Otros episodios de relevancia incluyen la venta de HSBC Argentina al Grupo Financiero Galicia, la transferencia de operaciones tecnológicas y de servicios de compañías como Xerox e Internexa a grupos locales, y movimientos en energía y agroquímica, con cesiones parciales o totales de activos en Vaca Muerta y en la producción de urea. En la industria automotriz se observan decisiones de reconversión de modelos productivos, como la transformación de Nissan en importador y la concentración regional de producción por parte de algunos fabricantes.

Dinámica general: traslados antes que cierres

Si bien la salida de multinacionales puede interpretarse en clave alarmista, es necesario distinguir entre cierres definitivos y traspasos de activos. Gran parte de las operaciones implican la venta a grupos locales o regionales, que mantienen las marcas y, en muchos casos, los puestos de trabajo bajo nuevos propietarios. Así, el fenómeno tiene también una dimensión de “argentinización”: empresas como Newsan, Swiss Medical, Galicia, DGSA, Inverlat y Apex Capital han aprovechado la oportunidad para ganar cuota en segmentos antes dominados por capitales extranjeros.

Causas y señales hacia el exterior

Las motivaciones de las corporaciones son convergentes. Entre los factores recurrentes figuran la volatilidad cambiaria, restricciones o dificultades para la repatriación de dividendos, carga fiscal y costos laborales elevados, y un marco regulatorio percibido como inestable. Para los grupos globales, la suma de estos elementos reduce la previsibilidad de retorno sobre la inversión, orientando decisiones hacia mercados de mayor escala o con entornos más predecibles.

El efecto visible es una menor atracción del país como plataforma de inversión multinacional a largo plazo, lo que puede traducirse en menor flujo de capitales, transferencia tecnológica y know‑how internacional, aspectos que históricamente han impulsado la modernización de sectores productivos locales.

Impacto sectorial y perspectivas

Los reacomodamientos tendrán efectos distintos según el sector: en algunos casos, la llegada de inversores locales puede garantizar continuidad operativa y adaptación a la demanda interna; en otros, la pérdida de gestión o financiamiento internacional podría limitar la capacidad de inversión futura. A mediano plazo, la continuidad de puestos de trabajo, la preservación de marcas y la evolución de la oferta dependen de la solvencia y la estrategia de los compradores locales, así como de la estabilidad macroeconómica que logre restablecer el país.

Conclusión

El proceso de salida y traspaso de activos de multinacionales en la Argentina configura un mapa empresarial en transformación: no siempre implica cierres, pero sí una reducción de la presencia directa de capitales extranjeros y una mayor participación de actores locales y regionales. La evolución futura dependerá de la capacidad del país para ofrecer previsibilidad, reducir costos operativos y restablecer condiciones atractivas para la inversión sostenida, factores que condicionarán el perfil productivo y de servicios de la economía en el mediano plazo.