En una semana cargada de datos económicos a nivel local e internacional, la información más esperada será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, cuya lectura podría influir de manera decisiva en la próxima reunión de la Reserva Federal en septiembre.

A nivel local, todas las miradas estarán puestas en el INDEC, que este miércoles 13 difundirá el IPC de julio. Las proyecciones de consultoras y economistas estiman que la inflación se mantendría por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, a pesar de la fuerte suba del dólar en las últimas semanas. Sin embargo, advierten que el salto cambiario podría tener un mayor impacto en los precios durante agosto. En este punto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación de 1,8% para julio.

Junto con el dato de inflación, el organismo estadístico publicará la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y total, el Índice de Salarios de junio y realizará la primera licitación de deuda del mes.

En el plano internacional, el mercado también seguirá de cerca el índice ZEW de sentimiento económico de Alemania, los datos de inflación de España, Francia y Alemania, el PBI de la eurozona y la producción industrial de Estados Unidos. En la región Asia-Pacífico, se destacarán las ventas minoristas de China, el PIB de Japón y el IPC de India.