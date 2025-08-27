Este jueves comenzará el pago salarial a los trabajadores estatales
Así lo anunció la Tesorería de la provincia, y, de acuerdo con el cronograma, podrán pasar por los cajeros —humanos y automáticos— los empleados del Sistema Provincial de Salud, Vialidad e Ipla.
La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, anunció el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto, detallando las fechas para los pagos en forma proporcional y complementaria.
|Fecha
|Dependencias / Instituciones
|Jueves 28 de agosto (pago proporcional)
|SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.); INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA; INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
|Viernes 29 de agosto (pago proporcional)
|SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales); ADMINISTRACION CENTRAL; DEFENSORIA DEL PUEBLO; TRIBUNAL DE CUENTAS; TRIBUNAL FISCAL DE APELACION; PODER LEGISLATIVO; DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
|Sábado 30 de agosto (pago proporcional)
|COMUNAS RURALES; PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal); MINISTERIO PUBLICO FISCAL; MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA; MUNICIPIOS DEL INTERIOR; DIRECCION RECURSOS HIDRICOS; ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO; ENTE CULTURAL DE TUCUMAN; INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.); SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.); ENTE UNICO DE REG. DE SERVIC. PÚB. PROV. (E.R.S.E.P.T.); INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO; ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA; INST. PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL; ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
|Miércoles 3 de septiembre (Parte complementaria)
|SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.); INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA; INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN; ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES; SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN; SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)
|Jueves 4 de septiembre (Parte complementaria)
|ADMINISTRACION CENTRAL; EDUCACION - ESTABLEC. PROVINCIALES (Esc. Provinciales; Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas Rep.25; Esc. Sec. Tranf. Rep.26; Esc. Sec. Transf. Rep.27); DEFENSORIA DEL PUEBLO; INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO; TRIBUNAL DE CUENTAS; TRIBUNAL FISCAL DE APELACION; PODER LEGISLATIVO; DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.); JUBILADOS FUERA DE CONVENIO; RENTA VITALICIA - HEROES DE MALVINAS; ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO; COMUNAS RURALES
|Viernes 5 de septiembre (Parte complementaria)
|MUNICIPIOS DEL INTERIOR; PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal); MINISTERIO PUBLICO FISCAL; MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA; DIRECCION RECURSOS HIDRICOS; ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO; ENTE CULTURAL DE TUCUMAN; INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.); SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.); ENTE UNICO DE REG. DE SERVIC. PÚB. PROV. (E.R.S.E.P.T.); INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO; ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA; INST. PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL; ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA; EDUCACION - ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)