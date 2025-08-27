Jueves 28 de agosto (pago proporcional) SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.); INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA; INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

Viernes 29 de agosto (pago proporcional) SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales); ADMINISTRACION CENTRAL; DEFENSORIA DEL PUEBLO; TRIBUNAL DE CUENTAS; TRIBUNAL FISCAL DE APELACION; PODER LEGISLATIVO; DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Sábado 30 de agosto (pago proporcional) COMUNAS RURALES; PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal); MINISTERIO PUBLICO FISCAL; MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA; MUNICIPIOS DEL INTERIOR; DIRECCION RECURSOS HIDRICOS; ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO; ENTE CULTURAL DE TUCUMAN; INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.); SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.); ENTE UNICO DE REG. DE SERVIC. PÚB. PROV. (E.R.S.E.P.T.); INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO; ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA; INST. PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL; ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA

Miércoles 3 de septiembre (Parte complementaria) SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.); INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA; INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN; ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES; SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN; SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)

Jueves 4 de septiembre (Parte complementaria) ADMINISTRACION CENTRAL; EDUCACION - ESTABLEC. PROVINCIALES (Esc. Provinciales; Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas Rep.25; Esc. Sec. Tranf. Rep.26; Esc. Sec. Transf. Rep.27); DEFENSORIA DEL PUEBLO; INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO; TRIBUNAL DE CUENTAS; TRIBUNAL FISCAL DE APELACION; PODER LEGISLATIVO; DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.); JUBILADOS FUERA DE CONVENIO; RENTA VITALICIA - HEROES DE MALVINAS; ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO; COMUNAS RURALES