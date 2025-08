Luego de aprobar el viernes la primera revisión del nuevo programa con el Fondo Monetario, el Gobierno recibirá en las próximas horas un desembolso de US$ 2.000 millones. Una parte se destina a reforzar reservas y la otra a pagar la deuda. Así, apenas ingrese el giro, por otra ventanilla el Tesoro deberá cancelar un pago de US$ 824 millones de intereses y comisiones con el propio organismo.

Los recursos se sumarán al adelanto de US$ 12.000 millones que ya envió el Fondo en abril para frenar la pérdida de reservas y estabilizar la economía. Dicho anticipo fue parte del acuerdo de un crédito de US$ 20.000 millones, a cambio del abandono del deslizamiento del 1% mensual del dólar, el levantamiento parcial el cepo y la adopción de un dólar de flotación con bandas de $ 1.000 y $ 1.400.

Pese al nuevo esquema cambiario y monetario dispuesto, el FMI informó en su staff report que no se cumplió la meta de reservas del segundo trimestre, ya que las mismas alcanzaron los -US$ 4.700 millones (deberían haber sido de -US$ 1.100 millones) debido a la demora en aprobar la revisión. Y autorizó una relajación de la meta de reservas, por lo que el objetivo se redujo en US$ 5.000 millones.

El Fondo también aceptó espaciar las fiscalizaciones, que ahora serán semestrales en lugar de trimestrales, luego de que el gobierno enfrentara en julio uno de los peores meses en materia de gestión económica por la fuerte suba de tasas y las presiones sobre el dólar, que el jueves pegó un salto del 4% en un sólo día y cerró a $ 1.380, para retroceder apenas a $ 1.375 el viernes.

El reporte advirtió por el bajo nivel de reservas (Argentina se ubica entre los últimos países en el ranking de emergentes); espera que el Banco Central juegue un rol "más activo", comprando dólares en un esquema anticipado, como Chile, Colombia o México; y alertó por el salto del déficit de cuenta corriente, que a fin de año llegaría a US$ 11.800 millones (1,7% del PBI, desde 0,4% en 2024).

En el primer semestre, el déficit de dólares se amplió por la apertura del cepo y la liberación de importaciones. En ese marco, el Fondo alertó que "el superávit comercial se está reduciendo rápidamente impulsado por un aumento de las importaciones, en un contexto de elevada actividad, una moneda aún relativamente fuerte y una liberalización comercial y cambiaria".

Pero en junio estimó que los niveles de importaciones se redujeron un 3% mensual, pese a la tendencia alcista estacional, posiblemente reflejando una demanda doméstica más débil y el debilitamiento del peso, que se depreció en términos reales cerca del 15% desde abril, según sus cálculos.

Señales de enfriamiento

Si bien destacó que la inflación disminuyó drásticamente hasta mínimos de cuatro años, lo que sugiere un traspaso cambiario limitado a los precios, también advirtió que la actividad se va a desacelerar en lo que resta del año por el ajuste monetario, el menor crecimiento de la economía global y la suba del tipo de cambio real.

"La actividad económica sigue siendo resiliente, aunque hay señales de cierta moderación. La economía se expandió un 5,8 % interanual en el primer trimestre de 2025, impulsada por una recuperación de la demanda interna mayor a la prevista, a pesar de una caída breve en marzo", señaló el informe.

Según el Fondo, los niveles del PBI real se encuentran ahora cerca de máximos históricos, con una utilización de la capacidad instalada en torno al 60 %, aunque la recuperación fue desigual: la agricultura, la energía y la minería siguen liderando, mientras que la construcción y la manufactura se están quedando "rezagadas".

En medio del alerta encendida por la UIA la semana pasada por la pérdida de "1.500 empleos por mes" y el aumento de las protestas sin huelga, el FMI sostuvo que "los indicadores de alta frecuencia apuntan a una cierta moderación en la actividad y la demanda desde finales de abril, en línea con una desaceleración en la creación de empleo y el crecimiento de los salarios reales".

Después de una recuperación en forma de “V” en el segundo semestre de 2024, el reporte identificó algunas señales de enfriamiento: "Los indicadores del mercado laboral se recuperaron desde los mínimos de abril de 2024, pero el crecimiento de los salarios reales se estancó recientemente y los indicadores de empleo se deterioraron en el primer trimestre de 2025, especialmente porque el empleo asalariado formal sigue rezagado".

En rigor, desde el inicio de la gestión actual en noviembre de 2023 hasta abril de este año, los asalariados privados se redujeron en 130.681, según datos oficiales. / Clarín