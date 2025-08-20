Exportaciones: la Argentina consolidó el liderazgo con sus productos

En el primer semestre de 2025, la Argentina exportó al mundo diversos productos por US$39.741 millones: de este monto, seis de cada diez dólares provinieron de las cadenas agroindustriales, según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA). El informe destacó que el país lidera las ventas mundiales de maní, aceite de soja y limón, y se ubica tercero en maíz, cuyo principal destino es Vietnam.

“Somos el país número uno en venta de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón, los segundos en harina de soja y yerba mate y los terceros en maíz. El principal comprador de nuestro maíz es Vietnam y en más de 50 países anhelan un asadito con carne argentina”, expresó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

Las cadenas agroindustriales (CAI) aportaron US$23.827 millones en exportaciones: es el equivalente a decir que seis de cada 10 dólares que ingresaron al país llegaron de esa actividad. El monitor indicó que el 69% provino de las cadenas de granos, 14% de las economías regionales, un 9% de carnes, 3% de lácteos y 5% de otros rubros.

“Las economías regionales son fuente de trabajo y arraigo a lo largo y ancho del país, y no somos los únicos que las codiciamos: Brasil, Chile, Estados Unidos, Suiza y China son los principales compradores. Brasil y China también se destacan como algunos de los países que más granos nos piden. El país vecino encabeza la lista de quienes más quieren nuestro trigo”, agregó Antonella Semadeni, economista de FADA.

Mencionaron el caso de la cebada, el trigo y las legumbres, que vieron incrementadas sus exportaciones en toneladas, pero no así en dólares. Aclararon también que solo cuatro complejos redujeron sus exportaciones tanto en dólares como en toneladas frente al primer semestre 2024: soja, porcino, té y avícola.

Las expertas dijeron que, a nivel internacional, también se destacó la importancia de Brasil, Vietnam, India, China y EE.UU. como compradores centrales de las exportaciones agroindustriales argentinas.

“Si dividimos nuestros productos en grandes grupos, podemos concluir que los granos van principalmente a India, Vietnam, China, Brasil y Arabia Saudita. Al considerar las carnes identificamos a China, EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos como los principales compradores. En el caso de las economías regionales, encabezan la lista Brasil, Chile, EE.UU., Suiza y China”, resumió Fiorella Savarino, economista de la entidad.

En promedio, dijeron, el 47% de lo que producen las cadenas analizadas es lo que se exporta, el resto queda en el mercado interno. Sobresalen algunos complejos que exportan más del 50% de sus productos, como peras, pesquero, legumbres, limón, té, maíz, girasol, cebada, trigo, maní y soja. Los complejos con una relación exportación/producción por debajo del 50% incluyen los cárnicos (aviar, porcino, ovino y bovino), lácteos, y los regionales de manzanas, yerba, uva, forestal y arroz, según enumeraron.

“El Monitor de Exportaciones hace una radiografía de la agroindustria de nuestro país y nos muestra información que quizás no muchos saben, como por ejemplo que quienes más carne vacuna compran son China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos. O que Vietnam es quien más maíz argentino consume. Es increíble estar presente con trabajo argentino en tantos países del mundo”, concluyeron desde FADA.