En el primer semestre de 2025, las exportaciones de la región NOA alcanzaron un valor de 2.405 millones de dólares, lo que representó el 6,1% del total nacional y una mejora interanual del 4,8% respecto al mismo período de 2024. El flujo comercial exterior de la región mantiene una concentración marcada en unos pocos destinos: China absorbe el 23,9% de las ventas, Estados Unidos el 12,8%, Brasil el 6,2% y Chile el 6,1%.

La contribución por provincias se organiza en forma descendente, con Santiago del Estero a la cabeza (27,9% de las exportaciones del NOA), seguida por Salta (24,6%), Jujuy (20,2%), Tucumán (16,8%), Catamarca (7,8%) y La Rioja (2,7%). Esta distribución muestra la heterogeneidad productiva y las distintas inserciones comerciales dentro de la región.

Tucumán: evolución y estructura de las ventas externas

Durante el período analizado, la provincia de Tucumán exportó bienes por un total de 404 millones de dólares, con un incremento interanual del 5,2%. Los principales mercados de destino para las exportaciones tucumanas fueron la Unión Europea (1.000 millones de dólares), el bloque del USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) (90 millones de dólares) y el Mercosur (78 millones de dólares), lo que evidencia una diversificación geográfica hacia mercados desarrollados y regionales.

En términos sectoriales, las frutas frescas constituyeron el rubro principal, con ventas por 81 millones de dólares. Otros segmentos mostraron movimientos relevantes: el capítulo de azúcar, cacao y artículos de confitería experimentó un notable crecimiento del 50,8%, mientras que las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos registraron una caída del 31,5% frente al mismo semestre del año anterior, aportando, sin embargo, apenas el 2,2% del total exportado por la región.

Observaciones

Los datos reflejan tanto oportunidades como desafíos para el NOA y, en particular, para Tucumán. La concentración de destinos en potencias como China y Estados Unidos plantea la necesidad de políticas comerciales que mitiguen riesgos ante cambios en la demanda externa. Al mismo tiempo, el dinamismo reciente en productos como azúcar y confitería sugiere éxitos de posicionamiento o condiciones de mercado favorables. Por el contrario, la caída en semillas y oleaginosas advierte sobre la volatilidad de ciertos subsectores y la importancia de estrategias productivas y logísticas que favorezcan la estabilidad de las exportaciones.

Un análisis más profundo requeriría desagregar por subpartidas, valores unitarios y condiciones logísticas y de acceso a mercados para identificar factores explicativos de las variaciones observadas y diseñar medidas que potencien la inserción internacional de la región.