Fin del cepo: ¿qué pasará con los precios de los autos y cómo reaccionaron las concesionarias?

La noticia del levantamiento del cepo encuentra a la industria automotriz en un momento de ventas al alza con niveles de patentamientos que no se veían desde 2018.

Ante un escenario incierto en el que podían existir distorsiones circunstanciales, algunas terminales automotrices argentinas tomaron la decisión de pausar la facturación de autos cero kilómetro en el comienzo de la semana para evaluar el primer día del mercado regido por una flotación del dólar, sin asumir mayores riesgos.

Dos de esas terminales fueron Stellantis y Volkswagen, aunque en ambos casos precisaron que se trataba de una decisión “sólo por hoy”.

Ante esta situación, los concesionarios quedaron libres de tomar decisiones que protejan su patrimonio y stock de unidades. Hubo casos de empresas que decidieron aplicar un aumento preventivo de entre un 8% y un 10%, pero otras que simplemente suspendieron los descuentos que ya eran moneda corriente en las operaciones convencionales de contado efectivo.

“Nosotros vamos a seguir vendiendo con los mismos precios de la semana pasada. El objetivo es seguir trabajando sin tocar nada. Pero sabemos que otros colegas aplicaron el sábado a la mañana algún incremento de precios preventivo. Es cierto que hay un costo de reposición que se debe tener en cuenta, pero también es cierto que si unos aumentan y otros no, la gente va a buscar precio y elegir dónde comprar”, comentó el gerente de un concesionario oficial con sucursales en CABA y GBA.

“Hace meses que los precios de lista dicen una cosa y el precio de venta termina sido menor. No sólo no hay sobreprecios, sino que hay descuentos desde fines de año pasado. Entonces, no se trata de aumentar ahora porque el dólar subió, sino de hacer menos descuento. Quizás la semana pasada había descuentos del 10% y hoy nos quedamos en el precio de lista, o el descuento es de un 2%. Si el mercado no valida aumentos del mismo modo que tampoco validaba el precio oficial y exigía una quita, aumentar no será efectivo”, explicó.

Sin embargo, que no suban los autos en lo que resta de abril no significa que no aumenten entre un 4 y un 5% en mayo, porque aun flotando entre las bandas, en el promedio existe la idea en el sector que el aumento, efectivamente, será cercano a ese 5%.

“Quien tiene el dinero, hoy puede asegurarse un auto al precio actual antes de ese aumento. Los autos van a ser más caros en dólares por uno o dos meses, pero después van a volver a costar lo mismo que ahora”, opinó el dueño de varios concesionarios en la provincia de Córdoba.

En efecto, el cliente que tenía sus ahorros encajados en dólar billete, con el alza de la cotización oficial perdió dinero, porque la semana pasada se lo tomaban a $1.360 y ahora bajó a $1.290 en el mercado libre. Hoy, tiene que gastar más dólares para comprar un auto que no aumentó su precio.

Por el contrario, para las fábricas e importadores oficiales, traer un auto hoy es más caro, porque la semana pasada lo importaban con un dólar de $1.090 y ahora lo importan con uno de $1.210. Pero entre el costo del auto y el precio de venta al público estaban los descuentos que prácticamente hacen todas las concesionarias, que neutraliza ese margen.

“Puede haber una ventana de oportunidades para hacer un mejor negocio en estos 15 días que restan de abril. Mientras haya un mercado y un dólar paralelo con algo de brecha a favor, los dólares los vamos a tomar a esa cotización porque podemos cambiarlos también e ingresarlos en pesos al sistema bancario. Pero el dólar paralelo ya está bajando y probablemente quede en un valor similar en pocos días. Va a ser lo mismo en poco tiempo”, comentó otro empresario con una vasta red de agencias en distintos puntos del país.

Quienes ganaron en este nuevo escenario son los importadores que tienen sus listas de precios en dólares. Aunque para aquellos que lo hacían por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es más alto comprar los autos este lunes que el viernes pasado, el hecho de venderlos en dólares les permite esquivar el problema de actualizar los precios en pesos ante esta nueva cotización del dólar oficial.

Para las marcas que importan autos terminados o partes para fabricar localmente, también hay una cuenta que deben hacer sus técnicos referida exclusivamente para los modelos más caros del portafolio, porque son los que pagan la escala 2 del impuesto interno del 18%. Algunos de esos modelos, si aplicaran un aumento cercano al 5% por la suba del dólar, podrían pasarse del tope y empezar a pagar el impuesto al lujo.

Sin embargo, como a fines de abril se debe actualizar la fórmula por la que se calculan los topes de las escalas de este impuesto, podría darse el caso de algunos modelos que tenían el precio cerca de los $75.000.000, que no se vendan en las dos semanas próximas esperando a mayo para reposicionarlo en la lista de precios una vez conocido el nuevo límite.