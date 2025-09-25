El Gobierno informó este miércoles que el sector agroexportador liquidó granos por US$7.000 millones en apenas tres días, lo que activó el cierre anticipado del esquema transitorio de retenciones cero dispuesto esta semana.

“La registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025 ha sido alcanzada, por lo que se dio de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) amparadas por el beneficio del citado decreto”, anunció el Agente de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en redes sociales.

La medida, que suspendía los derechos de exportación para la soja, el maíz, otros granos y oleaginosas, así como sus subproductos, fue anunciada el lunes y tenía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta completar el cupo establecido. Ocurrió lo segundo.

El objetivo del Gobierno era estimular la oferta de dólares en el mercado oficial, tras una semana crítica en la que el Banco Central vendió más de US$1.100 millones para sostener el tipo de cambio dentro de la banda establecida.

El impacto fue inmediato: los registros de venta, que hasta la semana pasada eran prácticamente nulos, se dispararon. La baja a cero en las alícuotas no solo generó un ingreso rápido de divisas, sino que también reactivó la cadena comercial interna y fortaleció la posición de los exportadores en un mercado global todavía demandante.

En Rosario, por ejemplo, el precio disponible de la soja saltó un 15%, mientras que en el mercado de Chicago bajó US$5 por tonelada, reflejando el peso de Argentina en el comercio global de commodities agrícolas.

Reclamos del sector:

Desde el agro, los referentes celebraron la medida pero insisten en la necesidad de convertirla en política permanente.

“Nuestra propuesta fue clara: necesitamos que estas medidas sean definitivas. Lo transitorio no da la previsibilidad necesaria para desarrollarnos ni para invertir”, expresó la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, en declaraciones.