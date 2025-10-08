FOTIA en alerta por la baja en el precio del azúcar

Desde la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) advirtieron que la caída en el precio del azúcar está generando una situación crítica para los ingenios y podría poner en riesgo el pago de los sueldos en las próximas semanas.

Según confirmó el diregente Luis González “el bajo precio del azúcar está afectando la economía de los ingenios y, si la situación no mejora, muchas empresas podrían tener dificultades para cumplir con las obligaciones salariales”.

El representante gremial explicó que el gremio viene advirtiendo desde hace meses sobre el impacto de los precios deprimidos en el mercado interno y el incumplimiento de los compromisos de exportación por parte de algunos industriales. “Habíamos firmado un acta con el gobierno y los empresarios para garantizar determinados volúmenes de exportación y producción de alcohol, pero no todos lo están cumpliendo. Eso repercute directamente en la estabilidad de los trabajadores”, indicó.

González agregó que los costos de producción aumentaron de manera sostenida —particularmente energía, transporte e insumos—, mientras que el valor del azúcar se mantiene prácticamente estancado. “Los ingenios venden a precios bajos y no tienen margen. Si no hay una mejora, el problema se va a trasladar a los salarios”, advirtió.

La FOTIA no descarta solicitar la intervención del Gobierno provincial para “buscar una salida conjunta” que permita sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo. “Queremos evitar cualquier tipo de conflicto, pero necesitamos que los compromisos se cumplan y que se garantice el pago a los compañeros”, subrayó González.

El gremio sigue de cerca la evolución del mercado azucarero, mientras algunos ingenios ya manifestaron dificultades financieras para cumplir con las liquidaciones del mes. En paralelo, continúa la preocupación por el impacto que esta crisis podría tener en miles de familias del interior tucumano que dependen directamente de la zafra.