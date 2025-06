Galperin contó detalles de su salida como CEO de Mercado Libre y reveló que usó la IA para escribir su carta de renuncia

La carta fue lo último. El proceso, en cambio, había comenzado más de una década antes. Marcos Galperin ponderó su salida como CEO de Mercado Libre durante años. No fue, sino hasta mayo, cuando se anunció la transición y se nombró a Ariel Szarfsztejn como su sucesor, quien asumirá en enero de 2026, que se decidió avanzar. El mensaje que publicó, breve y reflexivo, lo redactó en 15 minutos y lo perfeccionó con la ayuda de inteligencia artificial antes de enviarlo a su equipo.

Semanas después de ese anuncio, el fundador de la compañía reflexionó sobre el intrincado camino hacia esa decisión, abordó el modelo de liderazgo y la cultura de trabajo en el gigante del comercio electrónico, y compartió su perspectiva sobre la política en Argentina.

“La carta fue, por lejos, lo más fácil; lo último que hice. En 15 minutos la escribí, la pasé a ChatGPT para pulir y la mandé a mi equipo”, confiesa al inicio del último lanzamiento de Escaladores, un podcast que compila testimonios de figuras clave en Mercado Libre, creado por Federico Eisner, socio sénior de Bain & Co. En esta serie de tres episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno, Galperin también revela la trastienda de la compañía que emplea a más de 76.000 personas a nivel global.

“He hecho muchas declaraciones en las que dije que a los 40 años me retiraría. Luego lo moví a los 45, y después dejé de mencionar plazos, porque todos los que reportaban a mí empezaban a hacer cuentas y eso generaba ansiedad”, explica. Revela que el verdadero barómetro para su retiro fue la competencia con Amazon, que hizo su entrada a Latinoamérica en 2012, comenzando en Brasil con la venta de libros electrónicos y contenido por streaming. Posteriormente, la empresa de Jeff Bezos amplió sus operaciones a México en 2015, ofreciendo una gama más amplia de productos físicos. Galperin reconoce que su salida como CEO se retrasó 10 años por este desafío. “Ese tal vez fue el reto más significativo que enfrentamos hasta ahora”, subraya.

No tenía necesidad ni deseo de dejar Mercado Libre. “Es un lugar fascinante, cambiante, dinámico, donde se puede agregar valor en poco tiempo”, define. Enumera algunos logros de la empresa que comenzó en un garaje: ingresos aproximados de 30.000 millones de dólares al año y un crecimiento del 50% anual, entre otros reconocimientos para su emprendimiento, que se ha convertido en la empresa argentina de mayor valor en el mundo. La decisión, confiesa con voz entrecortada, le costó “muchísimo” y fue ampliamente discutida con su esposa, Karina, quien ha sido su compañera incondicional.

Galperin estableció condiciones para su salida: que la compañía estuviera “muy bien”, que tuviera confianza en su sucesor y en el equipo, y que su hija menor hubiera terminado el colegio secundario. “Me di cuenta de que mi cerebro me estaba engañando; después de cumplir con todas las condiciones que me imponía, inventaba excusas”, dice. Así, en enero de este año comenzó a planear su salida y destaca a su socio brasileño, Stelleo Tolda, como un aliado clave en este proceso.

“Hace cuatro años le pedí a Stelleo que diera un paso al costado [en su rol de presidente de la empresa] para poder ofrecerle el puesto a Ari, porque necesitábamos verlo en un rol de mayor responsabilidad”, explica Galperin. Así comenzó el entrenamiento de quien tomará las riendas de la empresa a partir de enero de 2026. “Una cosa es tener un plan de sucesión y otra es ejecutarlo”, advierte, y añade: “Fueron momentos de mucha carga emocional; toda la dificultad era por mí, por mis emociones. Racionalmente, siempre entendí que era la decisión correcta, y eso me deja tranquilo”.

Modelo disciplinado

En el mundo, solo hay 12 fundadores de empresas valoradas hoy en más de 100.000 millones de dólares que han liderado sus compañías durante 25 años o más. La lista, señala Federico Eisner, la encabeza Bezos y coloca a Galperin en el octavo puesto a nivel mundial.

“Para mí esto fue siempre un camino. No existe la cima. Siempre vi el objetivo como disfrutar el proceso. Empezar Mercado Libre fue tortuoso, muy angustiante, y es de lo poco que no extraño. Pero más allá de eso, siempre disfruté el camino y no siento que haya una cima; es una montaña que nunca termina”, observa el CEO en sus últimos meses en función.

Galperin define su compañía como un equipo de élite. “Nos llevamos muy bien, pero todos somos conscientes de que somos un equipo, no una familia”, explica. Utiliza una analogía futbolística para describir la gestión en MELI: “Si eres el 9 y fallaste tres goles, vas al banco, y quizás conviene que no estés y seas parte de la comunidad que apoya”, plantea. “Los que entran a la cancha tienen que marcar goles”, enfatiza.

En la industria, subraya, no hay tiempo para grandes celebraciones ni homenajes. “La industria no se detiene y la competencia está entrenando para ganarte. Es muy competitiva y cambiante. Además, creo que es más divertido mirar hacia adelante que hacia atrás”, sostiene.

Una de las claves que Galperin atribuye al éxito de Mercado Libre es la forma en que se discuten las ideas. “Nunca una decisión es mía o de alguien”, dice, y continúa: “Creo que una de las razones por las que nos ha ido tan bien es ese proceso, que es sanísimo. Es un proceso de honestidad brutal, de discutir las ideas sin que nos preocupe lo políticamente correcto, sin que nadie se ofenda, porque realmente no hay malas intenciones”.

Respecto a su salida como CEO, insiste en que nadie lo “obligó” a tomar esta decisión. “Estoy dando el ejemplo, renunciando a mi sueldo, a mi cargo, a la posición, porque quien lidere esta empresa no puede estar enfocado en Mercado Libre y en otras cosas. Mercado Libre tiene que ser tu vida. Así que eso también es dar el ejemplo, y creo que eso es lo más importante: liderar con el ejemplo. Antes era el capitán, y ahora voy a ser el técnico”, resume.

Luego lanza una crítica a otros gigantes de la industria. “No me veo ni comprando un medio, ni enviando cohetes a la Luna o Marte. Me apasiona Mercado Libre y no me imagino metiéndome en la política ni yéndome a eso. Tal vez termine allí, eh. No quiere decir que no lo haré, pero no es lo que me gusta ni lo que siento, y hoy no lo visualizo para nada”, aclara.

El legado

En América Latina hay 600 millones de personas: 100 millones utilizan Mercado Libre o Mercado Pago. “A mí no deja de emocionarme”, dice el experto en negocios graduado en Stanford. Anticipa: “Hay muchas otras áreas donde creo que Mercado Libre va a mirar, y donde creemos que podemos agregar valor, nos vamos a introducir”.

“Tener a todo el mundo conectado con todo el mundo es algo que el cerebro humano no puede comprender. El poder conectar a costo marginal a 8000 millones de personas en tiempo real transforma todo, ni hablar en educación. El conocimiento dejó de ser un privilegio de las élites; debería estar completamente masificado, y eso me frustra muchísimo”.

Convencido de que su trabajo arduo y esfuerzo han dado frutos en la empresa que fundó hace 26 años, dice que le cuesta permanecer en silencio cuando lo atacan, pero que está aprendiendo en esa dirección. “Lo que hemos hecho es realmente valioso para la región en general y particularmente bueno para Argentina”, advierte, y agrega: “Siento la tranquilidad de que Mercado Libre ha alcanzado un lugar tan claro y evidente que no es necesario salir a defenderlo de algunas críticas que son realmente patéticas”.

Galperin se ha convertido, especialmente tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, en un asiduo usuario de redes sociales. Aunque celebra públicamente medidas económicas del oficialismo –algo que no solía hacer con otros gobiernos– asegura que la política no le interesa. “La política realmente no me interesa. Me frustra mucho ver a las sociedades confundidas yendo por el camino equivocado, y me gusta ser protagonista, no me gusta ser observador”, dice.

Así, contrasta el mundo político con su empresa: “El ámbito político no tiene nada que ver con lo que es Mercado Libre, que es un lugar donde se dice la verdad de frente, se busca lo mejor. El ámbito político es realmente lo opuesto a eso, y no me interesa, no me gusta”, continúa. Hacia el final de su intervención en el podcast, Galperin regresa a su familia, un aspecto que suele mantener en reserva. “Karina me mantiene con los pies en la tierra y es curiosa mi relación con ella. Somos dos personas muy distintas y nos adoramos. Me ha respaldado ciegamente en todo y complementa muy bien; me hace mucho bien. Muchas de las cosas que la gente admira de mí no se dan cuenta de que detrás de eso está Karina. Es la compañera en mi proyecto más importante: mis hijos, que son todo, ellos son lo que dejaré”, concluye.