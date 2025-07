El Gobierno nacional ha tomado la decisión de adquirir volúmenes adicionales de gas natural a un precio superior al estipulado en el Plan Gas, con el objetivo de garantizar el suministro necesario para las centrales termoeléctricas y evitar así posibles cortes en el abastecimiento. Esta gestión estará bajo la responsabilidad de CAMMESA, que llevará a cabo una subasta en la que se ofrecerá a los productores un precio que oscila entre US$ 7 y US$ 7,5 por millón de BTU, lo que representa un incremento de US$ 3 con respecto al precio fijado en el Plan Gas.

La Secretaría de Energía ha autorizado a CAMMESA a realizar este pago superior, en un intento de incentivar a las empresas productoras a vender gas en un contexto en el que la demanda es crítica, especialmente durante los meses más fríos. Según lo informado por el medio especializado EconoJournal, la práctica habitual consistía en que, cuando se requería aumentar la oferta de gas para las usinas térmicas, CAMMESA realizaba subastas semanales bajo la administración de MEGSA, ofreciendo hasta un 90% del precio establecido en los contratos del Plan Gas para la temporada invernal.

Sin embargo, este año, las subastas no han tenido el éxito esperado, ya que CAMMESA no ha logrado que ningún productor acceda a vender gas al precio de invierno del Plan Gas, que ya es un 25% más elevado que el promedio anual. Esta situación se evidenció a principios de este mes, durante una ola polar, cuando la oferta de gas disminuyó drásticamente, lo que llevó a la interrupción del servicio en industrias, estaciones de GNC y hogares, particularmente en Mar del Plata.

Fuentes oficiales han señalado que este cambio en la estrategia responde a la necesidad de "sincerar los precios de la energía" en un mercado que enfrenta importantes desafíos. La decisión de ajustar los precios de compra del gas busca asegurar que las centrales termoeléctricas puedan operar sin interrupciones, garantizando así un suministro eléctrico estable para la población y la industria.