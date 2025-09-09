Harán un remate de instrumentos musicales en ARCA: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que saldrán a subasta pública varios instrumentos musicales de alto valor, retenidos por la Dirección General de Aduanas (DGA). La medida quedó oficializada a través de la Disposición 236/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La venta se realizará el 18 de septiembre bajo modalidad electrónica. Según lo dispuesto, los bienes se ofrecen “en el estado en que se encuentran y exhiben, con la debida antelación y bajo modalidad electrónica, al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican”.

Qué instrumentos subasta ARCA

Entre los productos que estarán disponibles figuran:

Guitarra eléctrica ESP Vietnam-10

Guitarra Godin Multiac

Guitarra Takamine GC3CENAT

Bajo Fender Jazz Bass

Guitarra eléctrica Mercury

Guitarra Fender Stratocaster

Cómo participar en la subasta de la Aduana

El procedimiento es sencillo. Quienes deseen participar deberán registrarse previamente como usuarios en el portal de autogestión del Banco Ciudad en subastas.bancociudad.com.ar. Una vez habilitados, podrán acceder a la puja online en la fecha prevista, bajo los términos y condiciones publicados en la web oficial.