Impacto de la caída del 1,2% en la industria: un retroceso a marzo

Durante el primer semestre del año, la industria manufacturera en Argentina ha evidenciado una falta de una tendencia definida, ya que registró caídas en tres de los seis meses. En junio, se observó una disminución del 1,2% en comparación con el mes anterior, alcanzando un nivel general de 116,9, lo que representa una cercanía de solo 0,9 puntos porcentuales con respecto a marzo, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, al comparar con el mismo mes del año anterior, se reporta un incremento del 9,3%, reflejando que la producción se encontraba en niveles muy bajos debido a la recesión. En términos acumulativos, el primer semestre muestra un aumento del 7,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.