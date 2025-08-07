Impacto de la caída del 1,2% en la industria: un retroceso a marzo
En el contexto de la producción manufacturera, se observó un retorno a cifras similares a las de marzo, alcanzando un índice de 116,9, lo que indica una distancia creciente respecto al umbral de 130,3 que se registró en octubre de 2024.
Durante el primer semestre del año, la industria manufacturera en Argentina ha evidenciado una falta de una tendencia definida, ya que registró caídas en tres de los seis meses. En junio, se observó una disminución del 1,2% en comparación con el mes anterior, alcanzando un nivel general de 116,9, lo que representa una cercanía de solo 0,9 puntos porcentuales con respecto a marzo, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Sin embargo, al comparar con el mismo mes del año anterior, se reporta un incremento del 9,3%, reflejando que la producción se encontraba en niveles muy bajos debido a la recesión. En términos acumulativos, el primer semestre muestra un aumento del 7,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.