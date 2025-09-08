El resultado de las elecciones legislativas bonaerenses —una victoria peronista contundente frente a La Libertad Avanza— reabrió, en la última semana, un escenario de elevada tensión financiera que tendrá su primera prueba en la apertura de los mercados este lunes.

La lectura política, además de las implicancias para el mapa provincial y nacional, se combina ahora con la negociación cambiaria y la reciente intervención oficial para contener la suba del dólar.

Durante el fin de semana, la única referencia activa fue el dólar cripto: pasadas las 21 superaba los $1.430 y llegó a tocar picos próximos a $1.450; a modo de comparación, poco después de las 19 el precio de compra se ubicaba en $1.399. En las pantallas oficiales del Banco Nación, el dólar oficial abrirá este lunes en $1.380.

Para los operadores, la clave estará en cómo reaccione la autoridad monetaria y si mantiene o ajusta su estrategia de intervención frente a la demanda de dólares. También habrá que observar la evolución de los bonos y la curva de rendimientos, que traducen expectativas sobre riesgo soberano y posibilidad de atracción de capitales.