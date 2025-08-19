INDEC: el costo de la construcción aumentó 1,6 %

En julio de 2025, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró una variación mensual positiva del 1,6 %, resultado que refleja incrementos sectoriales de 1,5 % en el capítulo de materiales, 1,7 % en mano de obra y 1,7 % en gastos generales. Este comportamiento señala una tendencia generalizada al alza en los componentes que conforman el costo constructivo, con implicaciones en la planificación de obras y en la actualización de presupuestos y contratos dentro del ámbito regional.