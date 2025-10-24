Industria panadera: molinos suspenden entrega de pedidos hasta después de las elecciones

En las últimas horas, los panaderos de la provincia de Buenos Aires advirtieron que los molinos ya les notificaron que a partir de este viernes no entregarán pedidos hasta después de las elecciones legislativas nacionales.

Según explicó Martin Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo y uno de los principales referentes la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN), las empresas “están especulando con los resultados y con cómo reaccionan los mercados ante una eventual victoria o derrota del gobierno nacional”.

“Desde hoy, nos avisaron que quedan suspendidas las ventas hasta la semana que viene”, informó Pinto y agregó que "siguen digitando si los argentinos pueden comer o no, de acuerdo a cómo resulten los comicios para el gobierno”.

La crisis en la industria panadera

Los industriales panaderos bonaerenses, atraviesan una profunda crisis con una histórica baja del consumo, constantes aumentos de materias primas y miles de cierres de panaderías. Ahora, temen que vuelvan a subir los precios, en caso que los resultados electorales sean adversos para el gobierno nacional.

En este contexto, Pinto anteriormente había detallado que en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en todo el país. “Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas”, afirmó. Además, había agregado que el consumo de pan cayó un 50% en el último año y medio.

“Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, describió.

Según informaron desde la CIPAN, a la caída del consumo de este tipo de productos se le sumó la continua suba de precios de las materias primas que se utilizan para su producción, como la harina, la levadura o la grasa, que aumentaron en los últimos meses muy por sobre el índice de inflación.

Este incremento afecta a todos los insumos básicos: harina, margarina, azúcar, grasa, levadura. Además, según el dirigente, muchas veces se dan aumentos escalonados semana tras semana que no siempre llegan a reflejarse en los índices oficiales. /Ámbito Financiero