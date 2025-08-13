Inflación en julio: los precios al consumidor suben un 1,9% según el INDEC

En julio de 2025, los precios al consumidor experimentaron un incremento del 1,9% en comparación con el mes anterior, lo que se traduce en un aumento acumulado del 17,3% en los primeros siete meses del año.

Durante este periodo, la categoría que registró el mayor aumento mensual fue la de Recreación y cultura, con un notable 4,8%, mientras que la clasificación de Prendas de vestir y calzado fue la única en mostrar una disminución, alcanzando un descenso del 0,9%.

Este comportamiento en el índice de precios refleja diversas dinámicas en el consumo y las tendencias del mercado.