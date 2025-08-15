Informe revela que llenar el changuito en Tucumán costó $ 716.393 en julio

En el contexto económico actual de Argentina, la consultora Analytica llevó a cabo un análisis exhaustivo que abarca provincia por provincia, con el objetivo de determinar cuáles son las jurisdicciones que han experimentado un mayor incremento en el costo de la canasta básica del supermercado. Este estudio revela un panorama complejo en el que se evidencian notorias disparidades en los precios de los productos alimenticios, lo que a su vez refleja las particularidades del mercado en cada región del país.

Para la elaboración de este informe, se utilizó una metodología rigurosa que consistió en la comparación de productos de marca uniforme y empaques idénticos, lo que permite eliminar distorsiones y obtener una comparación precisa del costo real de abastecerse de alimentos.

En términos generales, se concluyó que Tucumán ocupa el puesto número 13, con un costo de la canasta básica de $716.393 durante el mes de julio

Al observar las provincias con mayores costos, se destaca que la región patagónica lidera este ranking. Santa Cruz se posiciona al tope de la lista, donde llenar el changuito representa un gasto de $769.319 en julio. Otras provincias del sur, como Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro, también registran cifras elevadas, con $759.467, $751.937 y $742.188, respectivamente. Estas cifras evidencian el impacto que tienen las condiciones logísticas y particulares del mercado en el sur argentino.

Por el contrario, el Noreste argentino se presenta como el área más accesible en términos de costos de la canasta familiar. Formosa ocupa el último lugar en la tabla, con un costo de $693.746, seguida de Chaco y Misiones, que registran costos de $693.219 y $691.579, respectivamente.

La diferencia de más de $75.000 entre Santa Cruz y Misiones pone de manifiesto la considerable brecha en el acceso a la misma cantidad y variedad de productos en diferentes puntos del país. En cuanto a las variaciones mensuales, Jujuy se destacó por liderar el incremento, con un aumento del 3,9% en comparación con junio. Esta provincia fue seguida por Catamarca y Corrientes, donde la canasta creció un 2,5%.

En particular, Catamarca evidenció la mayor suba absoluta, con un incremento de $34.000 en un solo mes. Por su parte, Corrientes y Jujuy también registraron aumentos significativos, sumando $29.927 y $28.213, respectivamente.

En contraste, en la Patagonia, los incrementos fueron más moderados, con Tierra del Fuego y Santa Cruz registrando aumentos de $8.631 y $4.997. El análisis también revela que la aceleración de precios no afectó a todos los productos de la canasta de manera uniforme. Por ejemplo, el pan lactal experimentó subas que superaron el 5% en la mayoría de las provincias, a excepción de Catamarca, La Rioja y Jujuy, donde el aumento fue menor. En cuanto al azúcar, se observaron saltos notables en casi todo el país, aunque Córdoba y Misiones presentaron incrementos más moderados.

A pesar de la presión inflacionaria generalizada, algunos productos han mostrado bajas en sus precios. Por ejemplo, la lata de choclo descendió en Chaco, San Juan y Formosa, mientras que el dulce de leche también experimentó disminuciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y el Conurbano Bonaerense. La metodología implementada por Analytica, que se basa en la comparación de productos idénticos en cada punto de venta, permite obtener una imagen precisa del costo de la canasta básica en cada provincia, sin interferencias de variaciones en calidad o tamaño.

Este informe pone de manifiesto ciertos patrones: en aquellas regiones donde la inflación de julio tuvo un avance más contenido, coinciden también las áreas con mayor valor absoluto en la canasta, como es el caso de la Patagonia. Allí, los incrementos sobre el mes anterior oscilaron entre 0,3% y 1,3%, en contraposición a aumentos más marcados en el noroeste y noreste.

Finalmente, cabe mencionar que las tensiones cambiarias registradas en julio, con un salto del tipo de cambio del 13% hacia finales de mes, tuvieron un impacto parcial en los precios. Los analistas económicos sugieren que el efecto completo de estas variaciones podría manifestarse en el mes de agosto, lo que plantea un escenario a seguir de cerca para evaluar la evolución de la economía y el costo de vida en el país.