Inició el pago del salario de septiembre a trabajadores estatales
De acuerdo con lo establecido por la Tesorería de la provincia, la parte complementaria se efectuará desde el jueves 2 de octubre.
De acuerdo con lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, este viernes inició el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado.
Por lo cual, de acuerdo con lo establecido, ese día comenzará la parte proporcional de la siguiente forma.
Viernes 26
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Sábado 27
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- PODER LEGISLATIVO
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- COMUNAS RURALES
Martes 30
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA DEFENSA
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PÚB. PROV. (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTÁRQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
En tanto que la parte complementaria comenzaría el jueves 2 de octubre
Jueves 2 de octubre
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- PODER LEGISLATIVO
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA - HÉROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES EX-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
- COMUNAS RURALES
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA DEFENSA
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PÚB. PROV. (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTÁRQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA (Privados primarios, secundarios, terciarios transferidos)