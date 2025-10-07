El dólar mayorista cotiza a $1.430 para la venta, nivel que coincide con la postura oficial observada en las pantallas desde el lunes y que el Tesoro pretende consolidar como un nuevo techo intrabanda. Según fuentes del mercado, el lunes el Tesoro habría vendido aproximadamente u$s400 millones, acumulando así su cuarta jornada consecutiva de intervenciones dentro de la banda cambiaria con el propósito de contener la cotización en el nivel vigente.

Operadores consultados sostienen que “el Tesoro está vendiendo en $1.430 y lleva operados u$s147 millones”. Además, desde la City señalan que se registra la segunda jornada con escasa liquidez en el sistema. En ese contexto, la tasa de caución bursátil a un día asciende al 31% TNA, mientras que la rueda de repos alcanza el 44% TNA. Adicionalmente, el Banco Central toma pesos en simultáneas de BYMA al 25%.

En el segmento minorista, el Banco Nación ofrece el billete a $1.455, mientras que el promedio que publica el BCRA de las distintas entidades bancarias se sitúa en $1.461. En los mercados paralelos, el dólar blue cotiza a $1.455; el MEP registra un incremento del 1,3%, ubicándose en $1.518,63; y el CCL avanza 1,8% hasta $1.543,85.