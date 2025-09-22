Javier Milei agradeció la asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos

El presidente Javier Milei agradeció públicamente al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional” manifestado hacia la Argentina.

La publicación, realizada en su cuenta de X, se da en el marco de las negociaciones que el gobierno nacional mantiene con la administración de Donald Trump para obtener asistencia económica frente a la reciente inestabilidad financiera.

Este mensaje se suma a declaraciones oficiales de Washington que señalaron la disposición a “hacer lo necesario para apoyar a Argentina”. El propio Scott Bessent confirmó que el Tesoro estadounidense monitorea de cerca la situación local y evalúa mecanismos concretos para brindar respaldo.

Según fuentes de la delegación, esas medidas podrían incluir asesoramiento técnico y posibles líneas de financiamiento, aunque no se adelantaron cifras ni plazos precisos. El intercambio de mensajes y las declaraciones públicas buscan, además, enviar señales de calma a los mercados y a los acreedores.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también expresó su reconocimiento hacia el funcionario norteamericano: “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”, dijo en su cuenta oficial.

En el distrito se interpretó la frase como un gesto de cortesía diplomática en vísperas de las reuniones bilaterales, y como parte de la estrategia comunicacional del gobierno para consolidar respaldo externo. Milei y Caputo se reunirán mañana con Bessent en Nueva York, en el marco del viaje de la comitiva argentina para participar de la Asamblea General de la ONU.

Las reuniones buscarán avanzar en definiciones en un acuerdo económico; desde la Cancillería y el Ministerio de Economía indicaron que informarán a la prensa una vez finalizadas las conversaciones.