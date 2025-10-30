Javier Milei habló con Scott Bessent tras el triunfo en las elelcciones legislativas

El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una comunicación telefónica con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien lo felicitó por la “histórica victoria de La Libertad Avanza” en las recientes elecciones legislativas. En el intercambio, según fuentes oficiales, Bessent auguró que “los mercados se mostrarán abiertos a financiar a la Argentina” y expresó su intención de volver al país “muy pronto”.

Desde la Casa Rosada destacaron el tono de la conversación y la incidencia que tuvo el respaldo público del Tesoro norteamericano en la percepción de los inversores. Milei agradeció el gesto en su cuenta de X y subrayó que el apoyo se manifestó tanto en declaraciones políticas como en intervenciones en el mercado de cambios para sostener la cotización del dólar.

En un mensaje público difundido por X, Bessent afirmó: “Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos. Tras el liderazgo del presidente de Estados Unidos, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina”.

Milei, por su parte, reiteró su agradecimiento y celebró el reconocimiento: “Gracias, Secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad”. El mandatario viajará a Estados Unidos el 5 y 6 de noviembre para participar del America Business Forum, un encuentro que genera expectativa en los ámbitos políticos y financieros nacionales.