Jubilados y pensionados: oficializaron el pago del bono de 70 mil pesos

El Gobierno nacional oficializó hoy el pago del bono de $70.000 para los jubilados y pensionados, cuyos haberes no superan el mínimo previsional garantizado. El decreto se publicó a pesar del incremento aprobado a principio de julio por el Senado, cuando convirtió en ley el proyecto de recomposición salarial para dicho sector.

La medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas del sistema nacional de jubilaciones y pensiones, así como los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). La naturaleza del pago continúa siendo de carácter no remunerativo y no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto.

El beneficio será percibido por aquellos titulares cuyos haberes, sumadas todas las prestaciones vigentes, sean menores o iguales al haber mínimo previsional garantizado. En estos casos, el bono extraordinario se abonará en su totalidad, hasta el monto máximo fijado. Para quienes superen el haber mínimo, el monto a cobrar será el necesario para alcanzar la suma resultante de ese haber mínimo más los $70.000 correspondientes.

El Decreto 523/2025 se formalizó durante la madrugada de este jueves en medio del conflicto desatado entre el Poder Ejecutivo y los senadores, que el día 10 de este mes aprobaron un aumento del 7,2% sobre las jubilaciones y pensiones, y elevaron el bono a $110.000. El proyecto ya contaba con la aprobación de la Cámara de diputados, por lo que pasó a ser ley.

Desde entonces, la administración sostuvo que vetará las medidas argumentando que la suba de esta suma y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0,12% del PBI, en lo que resta del año. Este cálculo fue realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó además para la moratoria previsional un impacto de 0,39% del Producto.

El presidente Javier Milei adelantó que recurrirá nuevamente a esta herramienta con el objetivo de evitar consecuencias negativas sobre la economía. Desde Casa Rosada están convencidos de que cuentan con los votos suficientes para rechazar la legislación, que tiene como plazo de vencimiento el próximo lunes.

El jefe de Estado ya había utilizado esta facultad en 2024 para impedir un incremento en las jubilaciones y para bloquear una ley que preveía una suba en el financiamiento destinado a las universidades públicas.

En tanto, la normativa detalló que, para acceder al bono, los beneficios previsionales deben encontrarse vigentes en el mismo mensual de su liquidación. Además, en el caso de pensiones, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, se considerarán como un único titular a los fines del derecho al cobro del bono.

En este sentido, la ANSES reserva el derecho de “adoptar todas las medidas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para asegurar los objetivos planteados en el presente decreto”. Al mismo tiempo, deberá dictar “las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del presente decreto, como así también para la administración, otorgamiento, pago, control, supervisión y recupero de percepciones indebidas” de dicho pago.

Dentro de los argumentos expuestos en el texto, el Gobierno señaló como fin de este pago, “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra” remarcando que mediante el Decreto N° 274/24 “se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024″, de acuerdo con los índices de inflación informados a través del INDEC.

Actualmente, los jubilados y pensionados reciben un haber mínimo de $309.294,79 y un haber máximo de $2.081.261,17. /Infobae