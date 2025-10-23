Juicio por YPF: Burford instó a la Argentina a negociar para evitar pagar US$16.000 millones

A pocos días de la audiencia decisiva ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el fondo Burford Capital —principal beneficiario del juicio por la expropiación de YPF— le recomendó al Gobierno argentino iniciar una negociación para evitar el pago de los US$16.000 millones establecidos por la justicia estadounidense.

En un comunicado, Burford hizo un repaso del caso, del estado actual del proceso y estimó que el litigio podría extenderse hasta 2027. “Subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”, indicó.

El fondo británico advirtió además que, como todo proceso judicial, la causa “conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”. En ese marco, envió una señal al Gobierno argentino para explorar una salida negociada: “Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias. En caso de existir conversaciones tendientes a un acuerdo, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión”.

La audiencia del 29 de octubre, apenas tres días después de las elecciones legislativas, marcará un punto crucial en la apelación principal del caso. En ella, la justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a pagar unos US$16.000 millones a los fondos que adquirieron el reclamo de los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización de 2012.

Ese día, la Argentina dispondrá de media hora para exponer sus argumentos en contra del fallo de primera instancia dictado en septiembre de 2023. La apelación busca no solo anular la condena, sino también cuestionar el monto de la indemnización fijado por la jueza Loretta Preska.

Por su parte, los demandantes contarán con diez minutos para su exposición, mientras que YPF dispondrá de otros diez minutos para una apelación cruzada condicional. Cabe recordar que Preska había dejado fuera del juicio a la petrolera estatal en su fallo de hace dos años, decisión que Burford también apeló y que será tratada en esta instancia.

Este jueves se conocerá el panel de tres jueces que integrará el tribunal. No obstante, según estimaciones del propio bufete británico, la resolución podría demorar varios meses, e incluso hasta un año. “No hay plazos fijos para la publicación de los fallos”, señaló el comunicado.

Mientras tanto, la Argentina enfrenta múltiples procesos de ejecución por el incumplimiento del fallo, tanto en Estados Unidos como en otros países. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ya declaró ejecutable la sentencia desde enero de 2024 y ordenó al Estado argentino entregar documentación sobre sus vínculos con YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas.