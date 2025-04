Kristalina Georgieva afirma que en Argentina hay 200 mil millones de dólares "bajo el colchón" y "quién sabe dónde"

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, expresó durante un foro parlamentario en Washington que el futuro de Argentina dependerá en gran medida de su capacidad para implementar reformas y generar confianza a través del Congreso. Georgieva hizo hincapié en la necesidad de que el país se apegue a las reformas necesarias para revertir su situación actual.

"Lo que va a cambiar el futuro de Argentina es apegarse a las reformas y crear la confianza de que esta vez es distinto", afirmó, mientras destacaba que hasta el momento la Argentina ha mantenido un "buen historial" en las negociaciones con el gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, Georgieva fue mucho más allá cuando reconoció que existen fondos sin declarar y ahorros que están fuera del sistema financiero. Las palabras de la titular del organismo fueron dichas ante un grupo de legisladores en el marco de un foro parlamentario organizado en Washington por el FMI y el Banco Mundial. El martes el ministro de economía, Luis Caputo viaja para participar de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI.

Advirtió que el Gobierno tiene una responsabilidad crucial en la creación de un ambiente de credibilidad en sus políticas, que históricamente han sido cuestionadas debido a fracasos anteriores. Durante su intervención, Georgieva mencionó la existencia de una considerable cantidad de fondos no declarados y ahorros que permanecen fuera del sistema financiero. En este sentido, citó una afirmación que le había llegado: "me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de 200 mil millones de dólares bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país".

La directora del FMI también se refirió a los esfuerzos del gobierno argentino por revertir el déficit fiscal, destacando el paso hacia el superávit y reconociendo el arduo camino que representa reducir la inflación. "Muchos de ustedes saben cuán doloroso es ir hacia esa baja desde una inflación altísima a una bajísima", les dijo a los legisladores, reflejando la complejidad de la situación económica.

En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que se iniciaron el lunes, Georgieva se encuentra al frente de un encuentro que revisa aspectos clave de la economía global, en un momento donde la atención se centra también en las repercusiones de la guerra comercial impulsada por el gobierno de Donald Trump. Este contexto internacional agrega una capa adicional de incertidumbre para economías como la argentina, que buscan salir adelante en un entorno global desafiante.