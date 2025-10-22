La actividad económica registró una suba de 2,4% en agosto

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 2,4% en agosto frente al mismo mes del año pasado y una mejora de 0,3% frente a julio. Los datos fueron publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En tanto, en los primeros ocho meses del año, la actividad económica creció 5,2% en comparación al período enero-agosto de 2024.

De los sectores relevados por el organismo, hubo diez que mostraron mejoras contra el mismo mes del año pasado, entre los que se destacaron Intermediación financiera y Explotación de minas y canteras.

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual. Las mayores bajas las marcaron industria manufacturera.

La actividad de intermediación financiera fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras.

Asimismo, las actividades de Industria manufacturera que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones le restaron 1,06 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Intermediación financiera y minería lideraron el crecimiento

Según el informe del INDEC, la Intermediación financiera mostró un incremento interanual de 26,5%, mientras que la Explotación de minas y canteras subió 9,3%. Ambas actividades fueron las de mayor incidencia positiva en el resultado global del EMAE de agosto.

Entre los sectores que también registraron avances se destacaron Hoteles y restaurantes (6,4%), Actividades inmobiliarias (2,9%), Transporte y comunicaciones (2,6%), Servicios sociales y de salud y Construcción (1,5% cada uno), Enseñanza (1,1%), Pesca (0,8%) y Otras actividades de servicios (0,5%). Impuestos netos de subsidios crecieron 8,7% en la comparación interanual.

Del informe del organismo estadístico se desprende que las ramas vinculadas al crédito y la minería sostuvieron el ritmo expansivo durante el mes, mientras que los servicios educativos y de salud mostraron una mejora moderada.

Retrocesos en la industria y el comercio

Las mayores caídas se registraron en Industria manufacturera (-5,1%) y en Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).

También mostraron descensos Electricidad, gas y agua (-1,6%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,4%) y Administración pública y defensa (-0,4%).

El componente tendencia-ciclo del EMAE bajó -0,1% respecto del mes anterior. /TN