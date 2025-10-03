La canasta del súper volvió a aumentar por arriba del 2% en septiembre

Los precios de los productos de consumo masivo volvieron a mostrar una aceleración en septiembre y superaron el 2% en los súper e hipermercados de la ciudad de Córdoba , un incremento mensual que no se observaba desde abril de este año.

Con esta nueva suba, la canasta del súper para una familia tipo de clase media compuesta por cuatro integrantes (matrimonio con dos hijos) llegó el mes pasado a $ 639.232, con lo que acumula un alza en lo que va de 2025 del 20,8%. A fines de 2024, la misma compra demandaba $ 528.896. Respecto de igual mes del año pasado, el incremento en los precios llega al 27,5%.

Septiembre fue el cuarto mes consecutivo en el que la canasta del súper mostró una suba mayor respecto del mes precedente, después del 1,03% observado en junio; del 1,28% de julio, y del 1,57% de agosto, con el agregado de haber quebrado el umbral del 2%.

La duda pasa ahora por saber qué sucederá con los precios en este mes de octubre, en medio de un proceso electoral que le imprime nerviosismo a la economía y de una tensión cambiaria que el Gobierno nacional no logra aplacar.

Por ahora, los precios vienen relativamente contenidos por el estancamiento que muestra el consumo desde hace meses, que no permite convalidar aumentos mayores. Pero, con el dólar amagando con superar el techo de la banda cambiaria dispuesta por el Banco Central, crece el riesgo de que los alimentos aumenten a una velocidad mayor.

De hecho, en septiembre se observaron subas muy importantes en ciertos productos clave cuyos precios internos están muy atados a la suerte del dólar, como por ejemplo los derivados del trigo o las carnes, lo mismo que muchos alimentos que directamente se importan de otros países, como el café o las bananas.

Pero también se registraron incrementos significativos en otros productos de consumo masivo cuyo valor no depende en particular de los movimientos en el mercado cambiario. En esa lista, se anotan la yerba mate, el azúcar refinada, los aceites de girasol o el arroz, con ajustes superiores al 5% en el mes.

“Según nuestros registros, los precios aumentaron un 2,39% en promedio en septiembre, considerando todas las categorías. Es uno de los aumentos más importantes del año”, aseguró Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) e integrante de la Cámara de Supermercados de Autoservicios de Córdoba (Casac).

El referente supermercadista señaló que algunos aumentos han sido notables, como por ejemplo en los aceites y en las yerbas, del orden del 7%. “No todos los movimientos fueron trasladados a precios, pero lo cierto es que hay incertidumbre puesto que los mercados no se han calmado aún”, dijo Palpacelli.

Entre los negocios de barrio, la suba de precios fue incluso algo mayor, del orden del 2,6%, según Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de la Provincia de Córdoba. “Septiembre ha sido muy duro en materia de aumento de precios; la suba del dólar se ha trasladado a los alimentos”, afirmó.

Al mismo tiempo, Romero dijo que el mes pasado fue el peor mes del año en cuanto a ventas, con una demanda que, lejos de reactivarse, sigue en baja. “La demanda se derrumbó un 9,3% interanual en volumen”, afirmó. Y dijo que, en lo que va del año, las ventas minoristas acumulan una baja del 21,6%, “ lo que muestra la magnitud del ajuste que están haciendo las familias”.

Lo propio aseguró Palpacelli. “Las ventas siguen estancadas, con una pérdida de unidades interanuales en torno al 5%. No hemos podido recuperar nada de lo perdido el año pasado”, lamentó el directivo.

Según Palpacelli, hoy casi la mitad de las ventas en los supermercados cordobeses corresponde a ofertas y a promociones, lo que refleja la permanente búsqueda de precios bajos por parte de los consumidores con la idea de poder llegar a fin de mes.

La inflación general, también en alza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de inflación de septiembre el próximo 14 de octubre y la mayoría de las consultoras privadas coinciden en que el índice de precios al consumidor (IPC) superará el umbral del 2% por primera vez en los últimos cinco meses.

La aceleración inflacionaria se explicaría en buena medida por el encarecimiento de la canasta de alimentos y bebidas, que, según las diferentes estimaciones, se ubicará entre el 2,2% y el 2,5%.

La explicación de la mayoría de los analistas viene por el lado del traspaso de la suba del dólar a los precios de muchos productos, algo que ya se había observado a nivel mayorista en agosto pasado.

La suba de los combustibles líquidos y de los cigarrillos en septiembre, así como el ajuste en las tarifas de varios servicios públicos y privados, también habrían contribuido al incremento del IPC.

Con esto, la inflación de todo el año se ubicaría en torno al 30%, bastante por debajo del 117% registrado en 2024, aunque algo mayor a lo esperado por el Gobierno nacional.

“La combinación de inflación persistente, deterioro social, caída del consumo y volatilidad financiera configura un escenario macroeconómico de alta fragilidad”, destacaron desde el Centro de Almaceneros. / La Voz