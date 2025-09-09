La industria y la construcción están con falta de reactivación

Los sobresaltos financieros que se vivieron en julio, con algunos movimientos en el tipo de cambio, no pasaron inadvertidos en la industria y la construcción, que cayeron en ese mes 2,3% y 1,8%, respectivamente. En el acumulado del año, ambas muestran una variación positiva de 5,8% y 9,2%.

En la comparación interanual, en tanto, estos sectores muestran números dispares. Mientras que la industria cayó 1,1%, las obras crecieron 1,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en sus informes sobre el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac).

En el caso de la industria, se trata del segundo mes consecutivo que refleja una caída en la medición mensual, ya que en junio había mostrado una baja de 1,6% respecto de mayo. A nivel interanual, se trata de la primera disminución desde noviembre del año pasado, cuando había caído 1,7%.

En julio de 2025, nueve de las dieciséis divisiones que componen la industria manufacturera registraron descensos interanuales, conforme a los datos difundidos por el Indec. Entre las ramas que más incidencia tuvieron en la caída del nivel general figuran Alimentos y bebidas, con una baja de 3%, Prendas de vestir, cuero y calzado, 10,7%, y Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con una merma de 8,4%. También disminuyeron Productos de metal (-8,5%), Sustancias y productos químicos (-2%), Maquinaria y equipo (-4,7%), Productos textiles (-10,1%), Industrias metálicas básicas (-2,0%) y Productos de caucho y plástico (-0,2%).

En contraste, siete divisiones mostraron incrementos en la comparación interanual. Entre ellas sobresale el aumento de 15,9% en Otros equipos, aparatos e instrumentos, mientras Madera, papel, edición e impresión avanzó 6,8% y Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras subió 12,3%. Otras ramas en alza fueron Productos minerales no metálicos (9,1%), Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (2,8%), Otro equipo de transporte (12,2%) y Productos de tabaco (2,9%).

En el caso de la actividad de la construcción, las mediciones desestacionalizadas también registraron vaivenes en el mes a mes. De hecho, en junio creció 1,1%, pero en mayo había caído 1,8% y en abril aumentado 5,1%. A nivel interanual, sin embargo, las cifras vienen siendo positivas desde febrero, aunque en julio recortó mucho el número. Trepó apenas 1,4%, frente a subas de dos dígitos durante el primer semestre del año.

El análisis del consumo aparente de insumos para la construcción durante julio de 2025 mostró comportamientos dispares, según el Indec. Entre los materiales con mayores incrementos interanuales se destacan los mosaicos graníticos y calcáreos, que subieron 36,1%, artículos sanitarios de cerámica (31,8%), asfalto (31,7%) y hormigón elaborado (19,2%). También se registraron alzas en hierro redondo y aceros para la construcción (9,8%), pisos y revestimientos cerámicos (9,0%) y pinturas para construcción (3,5%).

En contraste, varios insumos presentaron caídas respecto al mismo mes de 2024. Las bajas más pronunciadas correspondieron a cales (-9,4%), ladrillos huecos (-9,3%), el resto de los insumos, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción (-7,5%), yeso (-7,3%), cemento portland (-2,8%) y placas de yeso (-1,1%).