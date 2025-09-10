La inflación de agosto fue del 1,9%

Los datos del INDEC dieron cuenta este miércoles de que los precios al consumidor (IPC) subieron 1,9% en agosto respecto de julio y acumulan un incremento interanual del 33,6%, cifra que se inscribe en una tendencia de aceleración que deja a ocho meses con un alza conjunta del 19,5%.

Detrás de esos números se perciben tensiones en los precios regulados, la recuperación parcial de la demanda tras la temporada invernal y las expectativas inflacionarias que condicionan decisiones de hogares y empresas, mientras los analistas y los responsables de política económica evalúan medidas para contener la dinámica y restaurar la estabilidad.

La división Transporte registró la mayor alza mensual, con 3,6%, mientras que la única con caída fue Prendas de vestir y calzado, con -0,3%.

Cuyo fue la región de mayor suba mensual (2,1%), escoltada por Noroeste (2%).