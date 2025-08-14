La inflación de julio en Tucumán fue de 1,5%: las categorías que más subieron

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, informó que la variación en el nivel general de precios, para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo, en julio de 2025 con respecto a junio de 2025, fue del 1,5%.

Las categorías que más aumentaron fueron “Restaurantes y hoteles” (3,3%) seguida por “Educación” (3,1%).

La variación acumulada del nivel general en el 2025 es de 16,1%, se puede observar que la mayor variación del período corresponde a la categoría “Educación” (57,3%) seguida por “Restaurantes y hoteles” (25,7%).

La variación interanual (julio 2025 comparado con julio 2024) del nivel general es de 36,3%. La mayor variación para este período se observa en la categoría “Educación” (112,2%) seguida por “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (80,1%).

La DEP publica mensualmente, los informes en su sitio web http://estadistica.tucuman.gov.ar/ insertos en la sección “Economía”.