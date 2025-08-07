Las consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron una inflación de 1,8% para julio y un leve descenso a 1,7% en agosto. Además, previeron un tipo de cambio promedio de $1.315 para el mes corriente y de $1.405 en diciembre.

En su séptima edición del año, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) muestra que los participantes vaticinan una suerte de estancamiento del proceso de desinflación hasta fin de año, más allá de los esfuerzos del gobierno de Javier Milei por contener el tipo de cambio y el resto de los precios de la economía.

Inflación y dólar: qué dicen las consultoras relevadas por el BCRA

En efecto, los analistas prevén que entre agosto y octubre, la suba del costo de vida será de 1,7% mensual. En noviembre experimentaría una disminución a 1,5% para luego rebotar a 1,7% en diciembre. Durante el primer mes de 2026, retrocedería a 1,6%.

Respecto de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, el promedio de las estimaciones también se ubicó en 1,8% para julio y el mismo porcentaje para agosto. En septiembre, octubre y diciembre, marcaría 1,7% y en noviembre 1,5%. Para enero del año que viene, anticipan un 1,5%.

De cara a los próximos meses, las proyecciones anticipan un estancamiento de la inflación, con cifras que se mantendrían por debajo del 2% mensual. De esta manera, los deseos del oficialismo de quebrar el 1% quedarían para 2026.

En cuanto al tipo de cambio, las estimaciones de los analistas apuntan a un dólar promedio de $1.315 en agosto, Hacia diciembre de 2025, el consenso del REM ubica al tipo de cambio oficial en $1.405, lo que implica una variación interanual del 37,6%, es decir, un ajuste 7,9 puntos porcentuales superior al previsto en el relevamiento anterior.

Actividad, desocupación y comercio exterior

Sobre la evolución de la actividad económica, el sondeo estima que el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido 0,8% en el segundo trimestre, ajustado por estacionalidad y en comparación con los primeros tres meses del año. Para el tercer trimestre se proyecta una leve desaceleración, con un avance del 0,5%, seguido por una expansión del 0,6% en el último tramo de 2025.

En términos anuales, las proyecciones se mantienen sin cambios: se espera un crecimiento del 5% para 2025 respecto al promedio de 2024. Se trata de 0,5 puntos porcentuales menos de lo que espera el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Gobierno.

En el plano laboral, se estima una tasa de desocupación del 7,6% para el segundo trimestre, lo que cristaliza un leve aumento de 0,2 puntos respecto al REM anterior. Hacia fin de año, las estaimaciones apuntan a una baja hasta el 7%, después del 7,9% oficial registrado en los primeros tres meses de 2025.

Los pronósticos para el comercio exterior muestran una mejora tenue respecto al relevamiento anterior. Para 2025, se estima que las exportaciones de bienes totalicen US$ 81.662 millones, mientras que las importaciones alcanzarían los US$ 75.115 millones, lo que arroja un superávit comercial de US$ 6.507 millones.

Por último, el resultado fiscal primario del Sector Público Nacional No Financiero muestra expectativas optimistas: las consultoras anticipan un superávit de $13,6 billones para 2025. Ninguno de los analistas consultados espera que el excedente primario sea inferior a $9,5 billones este año. / Perfil