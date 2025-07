La mitad de los argentinos no volvería a elegir el trabajo que tiene en la actualidad

El 51% de las personas trabajadoras en Argentina afirma que, si pudiera empezar de cero, volvería a elegir el mismo trabajo que tiene actualmente. En contraste, el 49% restante no lo haría. La conclusión surge del informe “Enamorados del trabajo”, realizado por la plataforma de empleo Bumeran, que relevó la percepción de los trabajadores sobre su actividad laboral.

El dato cobra relevancia en un contexto donde la valoración positiva del empleo en el país muestra una tendencia descendente en los últimos años. Según el estudio, solo el 58% de las personas encuestadas tiene una opinión favorable de su trabajo, mientras que el 30% lo valora negativamente y un 12% lo califica como neutro. La comparación interanual refleja una baja sostenida: en 2023, el 78% de los trabajadores argentinos valoraba positivamente su empleo, una proporción que descendió al 59% en 2024 y se ubica este año en 58%.

El sondeo también indagó en cómo varía la percepción del trabajo según la franja etaria. Entre las personas mayores de 50 años, el 61% asegura que volvería a elegir su ocupación actual. La cifra desciende a 54% entre quienes tienen menos de 30 años. En el grupo de entre 30 y 50 años, la tendencia se invierte: el 53% no volvería a elegir su actual empleo y solo el 47% lo haría.

Valoración general del empleo

A la hora de calificar su relación con el empleo, el 47% de los argentinos afirma que le gusta su trabajo. Un 11% dice estar enamorado de lo que hace. Por el contrario, un 21% declara que no le gusta, un 12% que le da igual y un 9% directamente manifiesta que odia su trabajo. Esto implica que más de 4 de cada 10 trabajadores tienen una percepción neutra o negativa sobre su ocupación.

En cuanto a las razones por las que algunas personas valoran positivamente su empleo, el 57% señala que disfruta lo que hace. Además, el 12% considera que su trabajo genera un aporte no solo a la organización, sino también a la sociedad. Otro 12% destaca que le gusta el lugar en donde trabaja. Menores son los porcentajes de quienes afirman que tienen el “trabajo perfecto” (9%), que hacen lo que siempre soñaron (7%) o que se sienten conformes con el salario que reciben (3%).

En el otro extremo, entre quienes tienen una opinión negativa sobre su empleo, la principal razón es el salario. El 36% de los encuestados insatisfechos considera que su remuneración es insuficiente. El 26% afirma que no le gusta el lugar donde trabaja y un 16% sostiene que no disfruta en absoluto lo que hace.

¿Seguir trabajando sin necesidad económica?

Un punto central del informe tiene que ver con el vínculo entre el trabajo y el deseo de seguir ejerciéndolo más allá de la necesidad económica. En Argentina, el 72% de los trabajadores asegura que seguiría trabajando incluso si no necesitara hacerlo por razones económicas. Se trata de una mayoría significativa, aunque con una leve baja respecto a años anteriores: en 2023, ese porcentaje alcanzaba el 80%, y en 2024, el 75%.

Entre las motivaciones principales para continuar trabajando sin presión económica, el 37% de las personas indica que el problema no es el trabajo en sí, sino trabajar de algo que no les gusta. El 35% dice que disfruta de trabajar. El 15% manifiesta que no se imagina una vida sin trabajo y el 13% cree que no es saludable no trabajar.

El estudio también analizó las respuestas según grupos etarios. Entre los menores de 30 años, el 45% considera que el verdadero problema es hacer algo que no les gusta, no el hecho de trabajar. El 24% asegura que disfruta del trabajo, el 20% no se imagina su vida sin una ocupación y el 11% cree que no es bueno no trabajar.

Entre quienes tienen entre 30 y 50 años, el 38% apunta a la disconformidad con el tipo de trabajo, el 36% a que les gusta trabajar, el 14% a que no es bueno estar sin ocupación y el 12% a que no se imaginan su vida sin trabajo.

En el grupo de mayores de 50 años, la principal razón para seguir trabajando es el gusto por hacerlo, con el 44% de las respuestas. Luego le siguen el 24% que prefiere trabajar pero en algo distinto, el 20% que no se imagina su vida sin trabajar y el 11% que considera que no es saludable dejar de hacerlo.