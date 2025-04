La nafta y el gasoil en Argentina, entre los más caros de América Latina

El panorama de los precios de los combustibles en Argentina ha experimentado cambios significativos en el último año y medio. En un contexto donde los precios de la nafta solían estar entre los más baratos de América Latina, la situación ha dado un giro, llevando a que en la actualidad los precios superen a los de países vecinos como Brasil y Paraguay.

Desde el desabastecimiento registrado en noviembre de 2023 hasta abril de 2025, la apertura del cepo cambiario y una guerra comercial mundial que impactó en los valores del petróleo han provocado un incremento notable en los precios de los combustibles. La nafta, que antes se comercializaba a unos 30 centavos de dólar, ha visto su precio dispararse a una cotización promedio de U$S 1,20 por litro a fines de la semana pasada, especialmente a medida que el dólar se deprecia y se aproxima al piso de la banda cambiaria.

La Argentina, más cara en dólares que Brasil y Paraguay

Según un informe de la consultora Economía & Energía (E&E), mencionado en Clarín, a partir del fin de semana pasado, los precios de la nafta en Paraguay se sitúan en U$S 0,83 por litro y en Brasil en U$S 1,07, lo que los convierte en opciones más económicas en comparación con Argentina. En este contexto, México y Chile también ofrecen precios ligeramente superiores, con U$S 1,24 y U$S 1,28, respectivamente.

Sin embargo, es importante señalar que la comparación no incluye a Venezuela, donde el precio oficial es de 3 centavos por dólar, ni a Bolivia y Ecuador, donde históricamente los combustibles han sido más económicos (U$S 0,54 y U$S 0,66, respectivamente). En contraposición, Uruguay se presenta como el país con el precio más alto, alcanzando U$S 1,86 por litro de nafta.

Un aspecto que llama la atención es el precio del gasoil, combustible fundamental para el transporte y el sector agropecuario. Según datos de Global Petrol Prices y los relevamientos de E&E, el diésel argentino se vende a U$S 1,26 por litro, cifra que supera incluso a la de Uruguay, que se sitúa en U$S 1,19.

Es relevante destacar que estos precios son variables y fluctúan diariamente, influenciados por la cotización del tipo de cambio y los movimientos de precios en cada país, que pueden ser diarios. En Argentina, los ajustes de precios se realizan de manera mensual.

¿Baja la nafta?

El economista Nicolás Arceo comenta sobre la tendencia de ajuste a la baja en los precios de los combustibles en países importadores, señalando que el petróleo Brent alcanzó un mínimo de 58 dólares por barril y luego rebotó a 67 dólares, lo que implica una paridad de exportación cercana a los U$S 62-64. En la Cuenca Neuquina, el crudo se comercializaba en febrero a precios cercanos a U$S 68-69, un valor superior al actual. La decisión del Gobierno respecto a los impuestos será clave, dado que existe un atraso considerable en los mismos, que se estima mayor a los $ 200 por litro.

Un alto ejecutivo de una empresa refinadora comentó que, con el dólar a $ 1.100, no se espera un ajuste significativo en el precio de la nafta, ya que, según sus cálculos, se encontrarían en un equilibrio. Sin embargo, advirtió sobre la volatilidad del mercado.

A pesar de los retos en el sector, las ventas de nafta y gasoil en Argentina están mostrando signos de recuperación tras un periodo prolongado de caída en el consumo. En el primer trimestre se registró un crecimiento del 2,1% interanual en términos generales, aunque se observó una disminución del 1,4% en el canal minorista. Este último dato se compara con otro año complicado como lo fue 2024, donde el último año "normal" para el sector fue 2022. En comparación con ese año, las ventas al público minorista en 2025 aún se mantienen un 4,6% por debajo de las cifras de hace tres años.