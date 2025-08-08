Este viernes, el dólar oficial experimentó una disminución, marcando así su sexta caída consecutiva, lo que refleja una tendencia en el mercado cambiario argentino. Durante la semana, el tipo de cambio mayorista registró una baja de 38 pesos, equivalente a un 2,8%. Simultáneamente, los tipos de cambio paralelos también parecen estar encaminándose hacia una reducción sostenida. Este comportamiento se produce en un contexto caracterizado por un aumento en las tasas de interés y una mayor liquidación de divisas por parte del sector agropecuario, impulsada por la disminución de las retenciones que se aplican a sus exportaciones.

Tipo de DólarValor (ARS)Comentario
Dólar Mayorista$1.326Baja de 50 centavos
Dólar Promedio BCRA$1.337,04Para la venta
Dólar BNA$1.335Cedió
Dólar Tarjeta/Turista$1.735,50Incluye recargo del 30%
Dólar MEP$1.332Sube un 0,3%
Dólar CCL$1.337,70Avanza 0,2%
Dólar Blue$1.325Según relevamiento en la city
Contratos de Dólar Futuro-Anotaron alzas en casi todos los plazos
Proyección Dólar Mayorista (Agosto)$1.357-
Proyección Dólar Mayorista (Diciembre)$1.507-