La suspensión de retenciones al agro tendrá un costo de alrededor de US$1000 millones

Más dólares por menos recaudación. Bajo esa premisa y después de semanas de tensión cambiaria, el Gobierno anunció la eliminación de los derechos a la exportación a la soja y otros tipos de granos y luego extendió la decisión a las carnes bovinas y aviar.

La normativa estará vigente hasta el último día de octubre, pasadas las elecciones legislativas, con lo que el Ejecutivo apuesta a atravesar las próximas seis semanas sin sobresaltos en el frente cambiario. Pero a cambio, sumará mayor presión a las cuentas públicas que, según estimaciones privadas, resignarán alrededor de US$1000 millones.

El decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece la eliminación de los derechos a la exportación para los granos y subproductos de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol hasta el 31 de octubre. De todos modos, la normativa fija un tope de US$7000 millones para que se registren las declaraciones juradas de exportación. “Lo que ocurra primero”, indica el documento.

“El stock de soja que queda por vender hasta que termine la campaña -hasta marzo- son 15 millones de toneladas. Son US$6000 millones. Más unas 12 toneladas de maíz, que son US$2400 millones. Estamos hablando de entre US$8000 y US$8500 millones”, explicó el consultor especializado Javier Preciado Patiño.

“La pregunta es si todo se vendería en octubre. No. Ni por el lado del productor, que va a sacar la cuenta del precio en pesos que le ofrece la exportación o la industria ahora, y cuál es el precio que recibiría si después de las elecciones el dólar subiera por encima de los $1800, por ejemplo. El que estaba desesperado por vender vendió en junio y el que quedó ahora es el que no tiene tanta urgencia”, graficó.

El costo fiscal de la suspensión de retenciones

En este sentido, para asegurar tranquilidad financiera, el Gobierno cedió ingresos, por lo que inevitablemente se complicará el resultado fiscal o deberá profundizar el ajuste por otras vías.

Según las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo de la reducción temporaria de los derechos de exportación a cereales y oleaginosas para 2025 sería de 0,15% del PBI o aproximadamente US$1000 millones. En la misma línea, en Equilibra consideraron que la quita de las retenciones alcanzaría los US$950 millones en lo que resta del año.

Además, enumeraron los posibles efectos de la medida: “Mayor oferta de dólares ahora, menor después de las elecciones; ergo, menor tipo de cambio hoy (o menor perdida de reservas del BCRA) y mayor tipo de cambio post elecciones. Menor recaudación en 2025; ergo mayor déficit fiscal primario o mayor ajuste del gasto en lo que resta del año. Mayor precio en pesos de los productos sin retenciones; ergo probable aceleración transitoria de la inflación durante los próximos meses".

De todos modos, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal también agregó dos efectos indirectos más allá de la pérdida de recaudación: mayor base imponible del impuesto a las Ganancias y mayor renta de los productores.

“Los menores derechos de exportación aumentan la base imponible del impuesto a las Ganancias y, por ende, su recaudación. Obviamente para los casos en los que con los derechos vigentes ya se tenía una base imponible positiva. También puede darse una disminución de pérdidas, sin llegar al pago extra del impuesto a las Ganancias”, indicaron. Y sobre el segundo punto sumaron: “Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como Ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso”. / TN