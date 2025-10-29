La zafra 2025 en el Noroeste argentino se encamina hacia su cierre con un avance cercano al 100% de la molienda respecto de las proyecciones técnicas de mitad de campaña. Las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta registran la mayoría de sus ingenios con la actividad concluida, mientras que algunos establecimientos aún permanecen operativos en la etapa final del proceso.

Provincia Ingenios finalizados Ingenios en molienda Tucumán Santa Bárbara; Ñuñorco; La Trinidad; La Corona; Marapa; Santa Rosa; Famaillá; Aguilares; Bella Vista; Concepción; La Providencia; Cruz Alta La Florida; Leales Jujuy Río Grande Ledesma; La Esperanza Salta San Isidro Seaboard (ex Tabacal)

Respecto a la elaboración de alcohol, las destilerías tucumanas La Corona, Santa Bárbara, Famaillá y Bella Vista completaron su producción; otras seis plantas se mantienen en producción al momento.

Datos de la zafra 2025 en Tucumán

Indicador Valor Caña molida bruta 17.481.309 toneladas Azúcar físico producido 1.291.426 toneladas Días de zafra 203 Alcohol producido 299.923.485 litros Días de campaña 187

Según las previsiones del sector, la zafra finalizaría en la provincia la próxima semana, cerrando así una campaña con niveles de molienda próximos a las estimaciones técnicas previstas a mitad de temporada.