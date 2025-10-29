La zafra 2025 en el Noroeste argentino se encamina hacia su cierre con un avance cercano al 100% de la molienda respecto de las proyecciones técnicas de mitad de campaña. Las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta registran la mayoría de sus ingenios con la actividad concluida, mientras que algunos establecimientos aún permanecen operativos en la etapa final del proceso.

ProvinciaIngenios finalizadosIngenios en molienda
TucumánSanta Bárbara; Ñuñorco; La Trinidad; La Corona; Marapa; Santa Rosa; Famaillá; Aguilares; Bella Vista; Concepción; La Providencia; Cruz AltaLa Florida; Leales
JujuyRío GrandeLedesma; La Esperanza
SaltaSan IsidroSeaboard (ex Tabacal)

Respecto a la elaboración de alcohol, las destilerías tucumanas La Corona, Santa Bárbara, Famaillá y Bella Vista completaron su producción; otras seis plantas se mantienen en producción al momento.

Datos de la zafra 2025 en Tucumán

IndicadorValor
Caña molida bruta17.481.309 toneladas
Azúcar físico producido1.291.426 toneladas
Días de zafra203
Alcohol producido299.923.485 litros
Días de campaña187

Según las previsiones del sector, la zafra finalizaría en la provincia la próxima semana, cerrando así una campaña con niveles de molienda próximos a las estimaciones técnicas previstas a mitad de temporada.