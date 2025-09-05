La zafra citrícola llegó a su fin y la azucarera está cerca de alcanzar el 70%

El secretario de la Producción, Eduardo Castro, habló sobre el desempeño esta temporada de el limón y el azúcar en nuestra provincia.

"En este momento, las economías regionales hay algunas que están en pleno proceso de trabajo y otras como el limón que ya terminó su zafra con resultados alentadores. En los últimos 45 días se logró un precio de la caja de limón que no había sido logrado hace mucho tiempo", sostuvo.

Respecto a la caña de azúcar el funcionario dijo que el precio se mantiene estable. La zafra tiene un 68% de avance con casi 12 millones de toneladas de caña bruta molida y de azúcar físico producido unas 630 mil toneladas. "Dentro de eso tenemos azúcar blanco y crudo, que es lo que se exporta que estamos mas o menos en 250 mil toneladas para llegar a las 500 mil a fin de año. Con la producción de alcohol venimos muy bien, calculamos entre 600 y 650 mil toneladas de caña vamos a hacer alcohol este año", detalló.