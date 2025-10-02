Las automotrices aumentaron hasta un 6% el precio de los autos 0km

El mercado automotor argentino inició octubre con una nueva suba en los precios de los autos 0 km. Los incrementos, que en algunos casos llegan al 6%, reflejan la actualización de versiones, ajustes de costos de producción y la necesidad de las automotrices de mantener márgenes en un contexto de inflación constante.

Entre los modelos más afectados se encuentran tanto SUVs como pickups y sedanes, al igual que marcas como Toyota, el Grupo Stellantis y General Motors encabezando los aumentos. Incluso los vehículos más económicos sufren ajustes que marcan el ritmo del mercado local, obligando a los compradores a planificar con mayor cuidado su erogación y si deciden, o no, meterse a un plan de ahorro.

La tendencia deja en evidencia que los precios de los autos 0 km siguen escalando mes a mes, consolidando un escenario donde cada actualización impacta directamente en el bolsillo del consumidor.

Cómo se aplicaron los aumentos en octubre

Durante el mes de octubre, las subas no fueron uniformes: algunas automotrices aplicaron incrementos según versión y motorización, mientras que otras actualizaron toda su gama de una sola vez. En promedio, los ajustes oscilaron entre 2,8% y 6% , siendo los modelos más demandados los que recibieron los mayores incrementos.

El objetivo declarado por las marcas es reflejar los costos actuales de producción y mantener la competitividad frente a los ajustes de insumos y componentes. Según fuentes del sector, se prevé que estos aumentos continúen aplicándose trimestralmente, con revisiones periódicas de precios que acompañen la inflación y la evolución de los costos internos.

Modelos más afectados y precios actuales

Algunos de los ejemplos más visibles de los aumentos de octubre incluyen :