Comportamiento de las ventas de supermercados — agosto 2025

El índice de ventas totales a precios constantes registró un aumento interanual de 0,3% respecto a agosto de 2024. En términos acumulados, el periodo enero-agosto de 2025 mostró una variación positiva de 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior, indicando una tendencia de crecimiento moderado en el primer tramo del año.

Al analizar las series ajustadas, la serie desestacionalizada presentó una caída de 0,2% respecto al mes anterior, mientras que la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,6% frente a julio de 2025. Estos descensos mensuales sugieren una desaceleración transitoria en la dinámica de ventas cuando se corrigen los efectos estacionales y se considera la componente de tendencia.

En términos monetarios, las ventas totales a precios corrientes relevadas por la Encuesta de Supermercados alcanzaron 2.107.204,4 millones de pesos en agosto de 2025, lo que representa un incremento nominal interanual del 26,3% respecto a agosto de 2024. Dentro de la estructura de ventas a precios corrientes, los grupos de artículos que mostraron los mayores aumentos interanuales fueron: indumentaria, calzado y textiles para el hogar (55,1%); carnes (52,3%); alimentos preparados y rotisería (39,0%); y otros (37,7%).

En síntesis, la comparación interanual a precios constantes indica una leve expansión en agosto de 2025, mientras que las series ajustadas registran una corrección mensual a la baja. Las cifras a precios corrientes reflejan incrementos nominales marcados, con ciertos rubros —principalmente indumentaria y carnes— mostrando subas relativamente pronunciadas en términos monetarios.