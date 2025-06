Las ventas no levantaron a pesar del Día del Padre

El Día del Padre, una fecha emblemática en el calendario comercial argentino, ha mostrado una tendencia negativa en sus ventas en los últimos años. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de 2025 registraron una caída del 1,7% en comparación con el año anterior, cuando se ajusta a precios constantes.

Este relevamiento abarcó 220 comercios a lo largo del país entre el 13 y el 14 de junio, y los resultados reflejan un panorama complicado para el comercio minorista, que ha enfrentado retrocesos consecutivos durante tres años en esta fecha clave. Los datos son reveladores: en 2024, las ventas ya habían disminuido un 10,2%, y en 2023, la baja fue del 1,2%. Esta tendencia de declive en el consumo vinculado a la celebración del Día del Padre se ha consolidado, generando preocupación entre los comerciantes.

A pesar de las promociones y descuentos ofrecidos por más del 90% de los negocios, el ticket promedio alcanzó los $41.302, una cifra que, aunque superior en términos nominales a la del año anterior, refleja una baja real del 8,9% en el poder adquisitivo de los consumidores cuando se ajusta por inflación. En este contexto, los consumidores han mostrado una clara preferencia por productos más accesibles y aquellos que estaban sujetos a promociones. Las estrategias comerciales más empleadas incluyeron descuentos por pago en efectivo y la posibilidad de abonar en cuotas con tarjeta de crédito. No obstante, el impacto de estas tácticas fue limitado, dado que los consumidores se manifiestan cada vez más cautelosos, con ingresos ajustados y altos niveles de endeudamiento.

Adicionalmente, una encuesta realizada por CAME reveló que el 58% de los comerciantes consideró que la celebración del Día del Padre no tuvo un impacto significativo o que generó solo un leve movimiento que no alteró el panorama mensual de ventas. Solo un 11,3% de los encuestados afirmó que esta fecha fue crucial para mejorar sus cifras de ventas. Un factor que contribuyó a este panorama desfavorable fue la coincidencia del Día del Padre con un fin de semana largo, lo que desvió la atención de los consumidores hacia actividades recreativas y viajes, disminuyendo así la circulación en los centros comerciales.

En resumen, el Día del Padre de 2025 se inscribe en un contexto de desafíos constantes para el comercio minorista en Argentina, donde la cautela del consumidor y factores externos han influido considerablemente en la dinámica de ventas.